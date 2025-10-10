इसके बाद एक्ट्रेस कई हिट शोज में नजर आई. सीरियल के अलावा कविता ‘हिकअप्स एंड हुकअप्स’, ‘एक विलेन रिटर्न्स’ और ‘दिव्य प्रेम - प्यार और रहस्य की कहानी’ जैसी वेब सीरीज और फिल्म में भी काम कर चुकी हैं.