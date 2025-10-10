हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं नंदिश संधू की होने वाली दुल्हनिया, टीवी ही नहीं फिल्मों में भी कर चुकी हैं काम

कौन हैं नंदिश संधू की होने वाली दुल्हनिया, टीवी ही नहीं फिल्मों में भी कर चुकी हैं काम

Nandish Sandhu fiance: टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदिश संधू दूसरी शादी करने जा रहे हैं. उन्होंने कविता बनर्जी से सगाई की है. चलिए जानते हैं ये हसीना आखिर कौन हैं....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 10 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Nandish Sandhu fiance: टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदिश संधू दूसरी शादी करने जा रहे हैं. उन्होंने कविता बनर्जी से सगाई की है. चलिए जानते हैं ये हसीना आखिर कौन हैं....

नंदीश संधू आज टीवी ही नहीं बॉलीवुड का भी फेमस चेहरा बन चुके हैं. एक्टर 44 की उम्र में दूसरी शादी करने जा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने मंगेतर कविता बनर्जी संग कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की और अपनी सगाई की खबर फैंस दो दी. इसके बाद हर कोई ये जानने के लिए एक्साइटिड हो गया है कि आखिर कविता हैं कौन....

नंदिश संधू ने मंगेतर कविता बनर्जी के साथ ये तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी. जो अब काफी वायरल भी हो रही है. तस्वीरों में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली थी.
नंदिश संधू ने मंगेतर कविता बनर्जी के साथ ये तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी. जो अब काफी वायरल भी हो रही है. तस्वीरों में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली थी.
नंदीश संधू की मंगेतर कविता बनर्जी एक फेमस एक्ट्रेस हैं. जो टीवी के साथ कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.
नंदीश संधू की मंगेतर कविता बनर्जी एक फेमस एक्ट्रेस हैं. जो टीवी के साथ कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.
कविता बनर्जी कोलकाता की रहने वाली हैं. उन्होंने अपना एक्टिंग करियर टीवी शो ‘तेरी मेरी इक जिंदड़ी’ से शुरू किया था.
कविता बनर्जी कोलकाता की रहने वाली हैं. उन्होंने अपना एक्टिंग करियर टीवी शो ‘तेरी मेरी इक जिंदड़ी’ से शुरू किया था.
इसके बाद एक्ट्रेस कई हिट शोज में नजर आई. सीरियल के अलावा कविता ‘हिकअप्स एंड हुकअप्स’, ‘एक विलेन रिटर्न्स’ और ‘दिव्य प्रेम - प्यार और रहस्य की कहानी’ जैसी वेब सीरीज और फिल्म में भी काम कर चुकी हैं.
इसके बाद एक्ट्रेस कई हिट शोज में नजर आई. सीरियल के अलावा कविता ‘हिकअप्स एंड हुकअप्स’, ‘एक विलेन रिटर्न्स’ और ‘दिव्य प्रेम - प्यार और रहस्य की कहानी’ जैसी वेब सीरीज और फिल्म में भी काम कर चुकी हैं.
कविता बनर्जी अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को हजारों लोग फॉलो करते हैं.
कविता बनर्जी अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को हजारों लोग फॉलो करते हैं.
इस फोटो में ब्लैक टॉप और डेनिम स्कर्ट में पोज देती हुई कविता बनर्जी काफी गॉर्जियस लग रही हैं.
इस फोटो में ब्लैक टॉप और डेनिम स्कर्ट में पोज देती हुई कविता बनर्जी काफी गॉर्जियस लग रही हैं.
बता दें कि नंदिश संधू ने रश्मि देसाई से तलाक के 9 साल बाद दूसरी शादी का फैसला लिया है. अब फैंस उनकी ग्रैंड वेडिंग का वेट कर रहे हैं.
बता दें कि नंदिश संधू ने रश्मि देसाई से तलाक के 9 साल बाद दूसरी शादी का फैसला लिया है. अब फैंस उनकी ग्रैंड वेडिंग का वेट कर रहे हैं.
Published at : 10 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Embed widget