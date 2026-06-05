कौन हैं गौरी स्प्रैट? जानें- क्या करती हैं आमिर खान की दुल्हनिया

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWho Is Gauri Spratt: गौरी स्प्रैट कौन हैं? क्या करती हैं? जिनसे तीसरी शादी करने जा रहे हैं आमिर खान

Who Is Gauri Spratt: गौरी स्प्रैट कौन हैं? क्या करती हैं? जिनसे तीसरी शादी करने जा रहे हैं आमिर खान

Who Is Gauri Spratt: आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं आखिर आमिर खान की होने वाली दुल्हनिया कौन हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 05 Jun 2026 03:28 PM (IST)
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बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वो 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनने के लिए तैयार हैं. आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं. उन्होंने खुद इस खबर पर मुहर लगाई है. ऐसे में हर शख्स गौरी स्प्रैट के बार में जानने के लिए एक्साइटेड हैं. चलिए जानते हैं आखिर आमिर खान की होने वाली दुल्हनिया कौन हैं?

कौन हैं गौरी स्प्रैट
गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनका बॉलीवुड से कोई लेना-देना नहीं है, वो ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती हैं. गौरी ब्रिटिश मूल के कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट की पोती हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे. गौरी अपनी मां के शुरू किए गए सैलून बिजनेस को संभाल रही हैं. इसके अलावा वो आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी 'आमिर खान प्रोडक्शंस' में भी काम करती हैं.

Who Is Gauri Spratt: गौरी स्प्रैट कौन हैं? क्या करती हैं? जिनसे तीसरी शादी करने जा रहे हैं आमिर खान

कितनी पढ़ी-लिखी हैं गौरी स्प्रैट?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, गौरी स्प्रैट की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने ऊटी के ब्लू माउंटेन स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. इसके बाद उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में पढ़ाई की. गौरी स्प्रैट की पर्सनल लाइफ की बात करें तो आमिर से वो दूसरी शादी कर रही हैं. उनकी पहली शादी से उनका एक 7 साल का बेटा भी है.

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आमिर खान और गौरी स्प्रैट की लव स्टोरी
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आमिर खान और गौरी स्प्रैट की पहली मुलाकात करीब 25 साल पहले एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा. काफी समय बाद आमिर की चचेरी बहन नुजहत खान के जरिए दोनों फिर से एक-दूसरे के संपर्क में आए. जब दोबारा बातचीत शुरू हुई, तो धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. अब गौरी और आमिर अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रहे हैं.

जब गौरी स्प्रैट को दुनिया के सामने लाए आमिर खान
बता दें कि आमिर खान ने 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को सबके सामने लाकर फैंस को चौंका दिया था. मुंबई में मीडियाकर्मियों के साथ एक निजी समारोह में आमिर ने अपने रिश्ते को कंफर्म किया था. 

Who Is Gauri Spratt: गौरी स्प्रैट कौन हैं? क्या करती हैं? जिनसे तीसरी शादी करने जा रहे हैं आमिर खान

आमिर खान की शादियां और तलाक
आमिर खान की 1986 में पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी. उनके दो बच्चे हैं. इरा खान और जुनैद खान. हालांकि दोनों का तलाक 2002 में हो गया था. बाद में आमिर खान ने 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की और 2021 में इनका भी तलाक हो गया. इस जोड़ी का एक बेटा आज़ाद है. बता दें कि आमिर खान के अपनी दोनों एक्स पत्नियों रीना दत्ता और किरण राव के साथ अच्छे संबंध हैं.

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Published at : 05 Jun 2026 03:28 PM (IST)
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