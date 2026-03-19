चार भाषाओं में OTT पर रिलीज हुई 'सीता पयानम', जानें- कहां देखें

'सीता पयानम' ने 14 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. हालांकि, अर्जुन सरजा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का मिला-जुला रिव्यू मिला था. थिएटर के बाद अब इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है.

19 मार्च 2026 से ये फिल्म Sun NXT पर स्ट्रीम हो रही है. मेकर्स चाहते हैं कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं. ऐसे में सीता पयानम को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया गया है. इस फिल्म में ऐश्वर्या अर्जुन, निरंजन सुधींद्र, अर्जुन सरजा और प्रकाश राज जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है.

पिता और बेटी की जिंदगी पर बेस्ट है ये फिल्म

वहीं ध्रुव सरजा ने इस फिल्म में स्पेशल रोल प्ले किया है. ये एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जिसमें पिता और बेटी के खूबसूरत रिश्ते को दिखाया गया है.'सीता पयानम' में दिखाया गया है कि कैसे एक पिता अपनी बेटी की जिंदगी में आने वाली पर परेशानी में उसके साथ खड़ा होता है.





फिल्म में कई तरह के इमोशंस को दिखाया गया है, जिसमें रिश्तों की अहमियत, त्याग और प्यार को खूबसूरती से दर्शकों के सामने परोसने की कोशिश की गई है. इस फिल्म को देखने के बाद महसूस होगा कि परिवार के रिश्ते अनमोल होते हैं.

ये कहना गलत नहीं होगा कि 'सीता पयानम' एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन और मसाले से ज्यादा इमोशंस और रिश्तों की गहराई पर फोकस किया गया है. इस फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं.

बता दें जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुआ थी तो कुछ लोगों ने पिता और बेटी के रिश्ते पर बनी इस फिल्म की तारीफ की थी, तो वहीं कुछ लोगों ने इसकी धीमी रफ्तार को लेकर क्रिटिसाइज किया था. अब उम्मीद है कि इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल पाएगा और ओटीटी पर सीता पयानम नए रिकॉर्ड बना पाएगी.

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