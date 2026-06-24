किस धर्म को मानते हैं अक्षय कुमार? खिलाड़ी का जवाब सुनकर फैन हो गए लोग

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं. 26 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट और भोजपुरी तड़का इसे और खास बना रहा है. इसी बीच अक्षय कुमार ने धर्म के बारे में कई बातें की हैं और बताया है कि वो किस धर्म को मानते हैं.

अक्षय कुमार का धर्म

कुछ समय पहले ब्रुट इंडिया के साथ बातचीत में अक्षय कुमार ने कहा कि 'मैं हिंदू धर्म में भरोसा करता हूं क्योंकि मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया हैं. मैं अपने हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं लेकिन किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता क्योंकि सभी की अपनी चॉइस होती हैं.' वहीं फिल्म 'सूर्यवंशी' के रिलीज के समय पीटीआई से बात करते हुए अक्षय ने बताया था कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनका सिर्फ एक ही धर्म है, जो भारतीय हैं.

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इन धार्मिक स्थलों में किया दान

जहां एक तरफ वो भगवान में भरोसा करते हैं और अक्सर धार्मिक स्थलों पर नजर आते हैं. वहीं वो भारतीय होने पर भी गर्व करते है और इसे अपना पहला धर्म मानते हैं. कई बार धार्मिक स्थलों की मरम्मत या बनावट के लिए अक्षय कुमार ने डोनेशन भी दिया हैं, जिसमें मुंबई का हाजी अली दरगाह और अयोध्या का श्री राम मंदिर शामिल हैं. फैंस भी उनके इस काम से बहुत प्रभावित हुए और उनकी तारीफ की.

फिल्म के बारे में

बता दें कि 26 जून को रिलीज होने जा रही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर फैंस के बीच बहुत बज बना हुआ हैं. ये फिल्म 2007 में आई 'वेलकम' का तीसरा पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट 'वेलकम बैक' 2015 में आया था. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, परेश रावल, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, फरीदा जलाल और जैकी श्रॉफ जैसे कई कलाकार मौजूद हैं.

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