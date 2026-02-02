सलमान खान और कैटरीना कैफ के रिलेशनशिप के बारे में हर कोई जानता है. करीब 4 साल तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था, और अब सलमान खान अपनी सिंगल लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं, जबकि कैटरीना कैफ एक बच्चे की मां बन चुकी हैं. लेकिन सलमान और कटरीना के बीच हुए रोमांस और झगड़े के कुछ किस्से आज भी चर्चा में हैं. हाल ही में एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनके रिश्ते से जुड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया है.

गुस्सा थीं कटरीना, सलमान ने डांस कर मनाया

'ऑलिव बार एंड किचन' के मालिक एडी सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि, एक रात सलमान और कटरीना के बीच रेस्टोरेंट में ही झगड़ा हो गया था, जिसके बाद कैटरीना को मनाने के लिए नशे में धुत सलमान ने मुंह में गुलाब का फूल लेकर डांस किया. गुस्से में बैठी कैटरीना को खुश करने के लिए सलमान उनकी टेबल के पास नाचे. बाथरूम जाते समय और वापस आते हुए भी डांस किया. सलमान के इस अनोखे अंदाज को देखकर कटरीना हंसनें लगीं और झगड़ा खत्म हो गया.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Street Snap (@bollywoodstreetsnap)

मेरे लिए वह यादगार पल

रेस्टोरेंट मालिक एडी सिंह ने आगे बताया, कैटरीना को मनाने के लिए सलमान का यह रोमांटिक अंदाज बेहद प्यारा लग रहा था. सलमान खान ने दोनों फिर से एक हो गए. दोनों के साथ वह पल मेरे लिए बेहद यादगार है.

बता दें कि, 'मैंने प्यार क्यों किया' के सेट से सलमान और कैटरीना के बीच प्यार की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2009 में ब्रेकअप हो गया. 2009 में आई फिल्म 'अजब प्रेम की गजब कहानी' और फिर 'राजनीति' के बाद हर तरफ कैटरीना और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप की खबरें फैलने लगी थी. हालांकि बाद में रणबीर से भी कैटरीना का ब्रेकअप हो गया था. फिर एक्ट्रेस ने उरी स्टार विक्की कौशल से शादी की. ये जोड़ी अब एक बेटे की पेरेंट्स है.