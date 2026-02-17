'इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है', सलीम खान ने किस बात पर दी थी सलमान खान को सलाह

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत आज अचानक से बिगड़ गई. सलीम खान को आनन- फानन में लीलावती अस्पताल ले जाया गया. जहां सलमान, अलवीरा और पूरा परिवार पिता को देखने उनसे मिलने पहुंचा है. इसी बीच सलीम खान की एक बात है जो याद आती है. उन्होंने अपने बच्चों का हमेशा साथ दिया है और उन्हें अच्छी सलाह दी है.

सलमान का इससे कोई लेना- देना नहीं है

सलमान खान के पिता सलीम खान ने कुछ समय पहले एबीपी न्यूज के साथ बातचीत की थी. जिसमें उन्होंने बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने बताया था कि उस घटना ने उनके परिवार पर भी इफैक्ट डाला था. हालांकि जब सलमान खान का इस घटना से नाम जुड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सलमान या उनके परिवार से इसका कुछ भी लेना- देना नहीं है.

'इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में हैं'

इसी इंटरव्यू के दौरान सलीम खान ने ये भी बताया कि जब सलमान को धमकी मिली थी तब उन्होंने अपने बेटे को क्या सलाह दी थी. सलीम खान ने बताया था कि, 'इससे पहले भी जब हुआ था थ्रेड आया था, तब मैंने उससे कहा था कि इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है. ये कुरान शरीफ में था कि इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है. तो अगर इनके हाथ में है तो ठीक है देखेंगे'. सलमान को जब धमकी मिली थी तब उनके पिता ने उन्हें यही सलाह दी थी.

क्यों माफी मांगे?

वहीं जब सलमान को धमकी मिली थी तब उसमें ये लिखा गया था कि अगर एक्टर माफी मांग लेंगे तो वो उन्हें माफ कर देंगे. इस बात पर सलीम खान ने कहा कि, 'अच्छा और माफी मांग लो, किससे माफी मांग लो? माफी मांगी जाती है उससे जिसके साथ आपने कुछ किया हो, चर्च में भी जब कंफेस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसको कि आपने धोखा दिया है. आपने जो गुनाह किया है किसी का दिल दुखाया है उससे माफी मांगी जाती है.'