अब कैसी है सलमान खान के पिता की तबीयत? जावेद अख्तर ने दिया सलीम खान का हेल्थ अपडेट

दिग्गज स्क्रीन राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान को 17 फरवरी को मामूली ब्रेन हैमरेज के बाद हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था. अभी, वह मुंबई के बांद्रा में लीलावती हॉस्पिटल में हैं. एक छोटे से प्रोसीजर के बाद, डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि उनकी हालत स्टेबल है और उन्हें आईसीयू में कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है. आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, रितेश देशमुख, रणवीर सिंह और दूसरे कई सेलेब्स सलीम खान का हालचाल जानने हॉस्पिटल भी पहुंचे थे. वहीं अब, दिग्गज लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने सलीम खान की हेल्थ पर एक अपडेट शेयर किया है. जानते हैं सलमान खान के पिता की तबीयत अब कैसी है?

कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत?

दरअसल हाल ही में, दिल्ली में एक बुक लॉन्च इवेंट के दौरान जावेद अख्तर ने अपने लंबे समय के स्क्रीनराइटिंग पार्टनर सलीम खान के बारे में बात की और एक हेल्थ अपडेट शेयर किया. उन्होंने कहा कि खान अब ठीक हो रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जावेद अख्तर ने कहा, “सलीम अब ठीक हैं. वह ठीक हैं और ठीक हो रहे हैं. वह एक कुर्सी पर बैठकर बात कर रहे हैं, और मेरा मतलब है, उनमें सुधार हुआ है.”

आमिर-डेजी ने भी दिया था सलीम खान का हेल्थ अपडेट

इससे पहले, आमिर खान ने भी एक इवेंट में सलमान के पिता के बारे में बात की थी, उन्हें कहा था, “मैं सलीम साहब से मिलने गया था, और हम सब दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द ठीक हो जाएं. मैं उनसे पर्सनली नहीं मिल सका क्योंकि वह आईसीयू में थे. मैं परिवार के साथ बैठा. अलवीरा जी ने मुझे बताया कि उनकी सेहत में हर दिन सुधार हो रहा है. हम सब दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द घर लौट आएं और उनकी सेहत पूरी तरह ठीक हो जाए.”

यहां तक ​​कि डेज़ी शाह ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि सर्जरी के बाद सलीम खान ठीक थे. उन्होंने फिल्मीज्ञान को बताया था, “मैं सलीम सर से नहीं मिल सकी, लेकिन मैं लगातार सलमान सर और उनके परिवार के टच में हूं. सलीम सर अब ठीक हैं. वह स्टेबल हैं. सर्जरी अच्छी हुई, यह सफल रही और वह ऑब्ज़र्वेशन में हैं, लेकिन वह खतरे से बाहर हैं”

सलमान खान शूटिंग पर लौटे

सलीम खान हॉस्पिटल में ठीक हो रहे हैं, इस कारण सलमान खान अब बैटल ऑफ़ गलवान के सेट पर लौट आए हैं. बता दे सलमान इतने दिनों से अपने पिता के साथ थे इसलिए फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी. वहीं अब हाल ही में सेट से उनकी एक तस्वीर ऑनलाइन शेयर की गई, जिसमें उन्हें फैंस के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है.