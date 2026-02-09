एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में बताया कि फिल्म धुरंधर का पॉपुलर गाना 'शरारत' उन्होंने पीरियड्स में शूट किया था. आयशा ने बताया कि ये दो दिन का शूट था और उस वक्त पीरियड्स के कारण आयशा काफी इमोशनल थीं. आयशा रोने भी लगी थीं.

आयशा के इस गाने को फैंस ने काफी पसंद किया था. ऐसा पहली बार नहीं हैं कि किसी एक्ट्रेस ने पीरियड्स में शूट किया हो. आयशा से पहले एक्ट्रेस रवीना टंडन भी एक गाना पीरियड्स में शूट कर चुकी है.

रवीना ने अपने आइकॉनिक गाना टिप टिप बरसा पानी को पीरियड्स में शूट किया था. ये गाना फिल्म मोहरा में था. इस गाने में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की सिजलिंग केमिस्ट्री देखने को मिली थी. ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, सुनील शेट्टी, रजा मुराद, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर और सदाशिव जैसे एक्टर्स भी थे.

रवीना ने पीरियड्स में शूट किया था गाना

Asian Age को दिए इंटरव्यू में रवीना टंडन ने सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी को लेकर बात की थी. रवीना ने कहा था, 'मैं प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स को लेकर कभी भी कम्फर्टेबल नहीं रही हूं. लेकिन उस टाइम मैंने खुद मनाया कि ये ठीक है. गाना बहुत शानदार था. कोरियोग्राफी एरोटिक थी लेकिन वल्गर नहीं थी. मैं अपने करियर मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी.'

रवीना ने बताया था कि उन्होंने ये गाना पीरियड्स में शूट किया था. गाना ठंडे पानी में शूट हुआ था, क्योंकि गाने के ले लिए बारिश का सेटअप करना था और गाने में रवीना को पूरा गीला होना था.

ये गाना आइकॉनिक बन गया. रवीना की एक्टिंग और डांसिंग के फैंस कायल हो गए थे. फिल्म सूर्यवंशी में कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार ने इस गाने का रीमेक किया था. इस गाने को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. कैटरीना की डांसिंग पसंद की गई थी.