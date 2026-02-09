हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान से अक्षय कुमार तक, RSS के 100 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हुए बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स

सलमान खान से अक्षय कुमार तक, RSS के 100 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हुए बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स

Bollywood Celebrities At RSS' 100th Anniversary Event: आरएसएस के 100 साल पूरे होने के जश्न में बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी शिरकत की. इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने हाल ही में अपनी 100वीं सालगिरह मनाई. मुंबई में दो दिनों तक इसका जश्न मनाया गयादो दिन का शताब्दी कार्यक्रम 7 फरवरी को शुरू हुआ था और 8 फरवरी, 2026 को मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में खत्म हुआ. इस कार्यक्रम में RSS के सीनियर नेता, बुलाए गए स्पीकर और अलग-अलग फील्ड के खास लोग शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम  हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं. इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

सेलिब्रेशन के पहले दिन सलमान से रणबीर कपूर तक पहुंचे
आरएसएस की 100वीं सालगिरह के  सेलिब्रेशन के पहले दिन सलमान खान और रणबीर कपूर पहुंचे थे. सलमान खान इस दौरान ब्लू शर्ट पहने काफी हैंडसम लग रहे थे.


सलमान खान से अक्षय कुमार तक, RSS के 100 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हुए बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स

इवेंट में फिल्म मेकर मधुर भंडाकर भी पहुंचे थे.  साथ-साथ फिल्ममेकर मोहित सूरी, सुभाष घई, नितेश तिवारी, महावीर जैन, ओम राउत, विक्रम मल्होत्रा ​​और गीतकार प्रसून जोशी भी मौजूद थे.


सलमान खान से अक्षय कुमार तक, RSS के 100 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हुए बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स

 

रूपाली गांगुली भी समारोह में हुईं शामिल
 टीवी शो अनुपमा से खूब पॉपुलैरिटी बटोरने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, 8 फरवरी को दूसरे दिन शताब्दी समारोह में शामिल हुईं. इंस्टाग्राम पर, रूपाली ने इवेंट की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें RSS सरसंघचालक श्मोहन भागवत जी, शिल्पा शेट्टी, अदनान सामी और वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ के पल शामिल थे.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rupali Ganguly (@rupaliganguly)

अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए, रूपाली ने कैप्शन में लिखा, "माननीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी की उपस्थिति में रहना और उनसे बातचीत करना मेरे लिए गर्व की बात है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के समारोह का हिस्सा बनना भी. संघ परिवार के सदस्यों से मिलकर बहुत अच्छा लगा. इस खास मौके का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूं."

अक्षय कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे थे
दूसरे दिन, अक्षय कुमार, विक्की कौशल, फिल्ममेकर करण जौहर और एक्ट्रेस अनन्या पांडे समेत कई और बॉलीवुड हस्तियां जश्न में शामिल हुईं.


सलमान खान से अक्षय कुमार तक, RSS के 100 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हुए बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स

अन्य खास लोगों में रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रूपाली गांगुली और विनीत कुमार सिंह शामिल थे. 

Published at : 09 Feb 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar RSS MOHAN BHAGWAT SALMAN KHAN RSS मोहन भागवत
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
इंडिया
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
Advertisement

वीडियोज

FII Selling के बीच 3 Stocks में Heavy Buying — Feb 2026 Market Volatility Explained | Paisa Live
Senior Living Homes बना Real Estate का Smartest Investment Option | Paisa Live
Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
इंडिया
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ओटीटी
OTT Release This Week: फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तूफान, रिलीज हो रही कोहरा 2' से 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' तक
फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, रिलीज हो रही ये धांसू फिल्में-सीरीज
लाइफस्टाइल
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
नौकरी
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
शिक्षा
Pariksha Pe Charcha 2026: मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget