राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने हाल ही में अपनी 100वीं सालगिरह मनाई. मुंबई में दो दिनों तक इसका जश्न मनाया गयादो दिन का शताब्दी कार्यक्रम 7 फरवरी को शुरू हुआ था और 8 फरवरी, 2026 को मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में खत्म हुआ. इस कार्यक्रम में RSS के सीनियर नेता, बुलाए गए स्पीकर और अलग-अलग फील्ड के खास लोग शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं. इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

सेलिब्रेशन के पहले दिन सलमान से रणबीर कपूर तक पहुंचे

आरएसएस की 100वीं सालगिरह के सेलिब्रेशन के पहले दिन सलमान खान और रणबीर कपूर पहुंचे थे. सलमान खान इस दौरान ब्लू शर्ट पहने काफी हैंडसम लग रहे थे.





इवेंट में फिल्म मेकर मधुर भंडाकर भी पहुंचे थे. साथ-साथ फिल्ममेकर मोहित सूरी, सुभाष घई, नितेश तिवारी, महावीर जैन, ओम राउत, विक्रम मल्होत्रा ​​और गीतकार प्रसून जोशी भी मौजूद थे.





रूपाली गांगुली भी समारोह में हुईं शामिल

टीवी शो अनुपमा से खूब पॉपुलैरिटी बटोरने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, 8 फरवरी को दूसरे दिन शताब्दी समारोह में शामिल हुईं. इंस्टाग्राम पर, रूपाली ने इवेंट की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें RSS सरसंघचालक श्मोहन भागवत जी, शिल्पा शेट्टी, अदनान सामी और वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ के पल शामिल थे.

अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए, रूपाली ने कैप्शन में लिखा, "माननीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी की उपस्थिति में रहना और उनसे बातचीत करना मेरे लिए गर्व की बात है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के समारोह का हिस्सा बनना भी. संघ परिवार के सदस्यों से मिलकर बहुत अच्छा लगा. इस खास मौके का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूं."

अक्षय कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे थे

दूसरे दिन, अक्षय कुमार, विक्की कौशल, फिल्ममेकर करण जौहर और एक्ट्रेस अनन्या पांडे समेत कई और बॉलीवुड हस्तियां जश्न में शामिल हुईं.





अन्य खास लोगों में रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रूपाली गांगुली और विनीत कुमार सिंह शामिल थे.