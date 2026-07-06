120 करोड़ के पार जाएगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन

Welcome To The Jungle BO Collection Day 11: अक्षय कुमार इन दिनों कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज के बाद से ही छाई हुई है. मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. अब फिल्म अपने दूसरे मंडे टेस्ट में भी पहुंच गई है और ठीक-ठाक कमाई कर रही है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है.

'वेलकम टू द जंगल' का 11वें दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे संडे यानी कि 10वें दिन 115 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया था. ऐसे में अब दूसरे मंडे को सबकी नजर 120 करोड़ के आंकड़े पर है. माना जा रहा है कि फिल्म इसे जादुई आंकड़े को 11वें दि पार कर सकती है.

- रात 8.30 बजे तक फिल्म ने 11वें दिन 1.62 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- जिसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 116.52 करोड़ पहुंच गया है. हालांकि, फाइनल आंकड़ा रात 10.30 बजे तक आएगा.

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'वेलकम टू द जंगल' का बाकी दिनों का कलेक्शन

बहरहाल, अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बाकी दिनों के कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर पेड प्रीव्यूज के साथ 19 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म ने पहले हफ्ते 93.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसके अलावा इस कॉमेडी फिल्म ने 8वें दिन 4.50 करोड़ और नौवें दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया था.

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'वेलकम टू द जंगल' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात की जाए तो ये हिट फ्रेंचाइजी 'वेलकम' का सीक्वल है. 2015 में इसका पार्ट दो आया था, जो कि हिट रहा था. फिल्म के पहले दो सीक्वल हिट रहे थे. ऐसे में अब तीसरा सीक्वल आया तो ये भी हिट हो चुका है. इसमें करीब 30 एक्टर्स हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें 2000 करोड़ की फेक फिल्म की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें कॉमेडी का फुल तड़का लगता है.