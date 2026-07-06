हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Collection: 120 करोड़ के पार जाएगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन

Welcome To The Jungle BO Collection: 120 करोड़ के पार जाएगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन

Welcome To The Jungle BO Collection Day 11: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया. ऐसे में दूसरे मंडे को भी ये कमाल का कलेक्शन कर रही है. चलिए बताते हैं कमाई.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 06 Jul 2026 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

Welcome To The Jungle BO Collection Day 11: अक्षय कुमार इन दिनों कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज के बाद से ही छाई हुई है. मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. अब फिल्म अपने दूसरे मंडे टेस्ट में भी पहुंच गई है और ठीक-ठाक कमाई कर रही है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है. 

'वेलकम टू द जंगल' का 11वें दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे संडे यानी कि 10वें दिन 115 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया था. ऐसे में अब दूसरे मंडे को सबकी नजर 120 करोड़ के आंकड़े पर है. माना जा रहा है कि फिल्म इसे जादुई आंकड़े को 11वें दि पार कर सकती है. 
- रात 8.30 बजे तक फिल्म ने 11वें दिन 1.62 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- जिसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 116.52 करोड़ पहुंच गया है. हालांकि, फाइनल आंकड़ा रात 10.30 बजे तक आएगा.

यह भी पढ़ें: जिस 'सतलुज' को ओटीटी से हटाना पड़ा, उसके लिए दिलजीत दोसांझ ने नहीं लिए एक भी रुपये

'वेलकम टू द जंगल' का बाकी दिनों का कलेक्शन

बहरहाल, अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बाकी दिनों के कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर पेड प्रीव्यूज के साथ 19 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म ने पहले हफ्ते 93.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसके अलावा इस कॉमेडी फिल्म ने 8वें दिन 4.50 करोड़ और नौवें दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया था.

यह भी पढ़ें: मनहूस साबित हुआ ये फ्राइडे, रिलीज हुईं 5 फिल्में, सब की सब रहीं फिसड्डी, जानें कलेक्शन

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात की जाए तो ये हिट फ्रेंचाइजी 'वेलकम' का सीक्वल है. 2015 में इसका पार्ट दो आया था, जो कि हिट रहा था. फिल्म के पहले दो सीक्वल हिट रहे थे. ऐसे में अब तीसरा सीक्वल आया तो ये भी हिट हो चुका है. इसमें करीब 30 एक्टर्स हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें 2000 करोड़ की फेक फिल्म की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें कॉमेडी का फुल तड़का लगता है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 120 करोड़ के पार जाएगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन
120 करोड़ के पार जाएगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन
बॉलीवुड
Monday Box Office Collection Live Updates: मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 8 बजे तक का कलेक्शन
मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 8 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
Satluj Movie Controversy: 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है...', 'सतलुज' को ओटीटी से हटाए जाने पर गरमाई राजनीति
'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है...', 'सतलुज' को ओटीटी से हटाए जाने पर गरमाई राजनीति
बॉलीवुड
क्या अब ब्रेसलेट और घड़ी पर भी होगा कॉपीराइट? सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा सवाल
क्या अब ब्रेसलेट और घड़ी पर भी होगा कॉपीराइट? सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा सवाल
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह ने UCC को लेकर किया बड़ा ऐलान, श्यामा प्रसाद की 125वीं जयंती पर बोले -'कमेटी बन चुकी, जल्द ही...'
अमित शाह ने UCC को लेकर किया बड़ा ऐलान, श्यामा प्रसाद की 125वीं जयंती पर बोले -'कमेटी बन चुकी, जल्द ही...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बिहार
'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?
'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?
इंडिया
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
मध्य प्रदेश
Explained: वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह... तो कहीं विरोध! इसके नतीजे अच्छे या बुरे?
वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह, कहीं विरोध! नतीजे अच्छे या बुरे?
इंडिया
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget