हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMay Box Office Report: मई में बॉक्स ऑफिस पर बरसे 1138 करोड़, 'करुप्पु' और 'दृश्यम 3' ने एकतरफा मचाया गदर, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं

May Box Office Report: मई में बॉक्स ऑफिस पर बरसे 1138 करोड़, 'करुप्पु' और 'दृश्यम 3' ने एकतरफा मचाया गदर, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं

May Box Office Report Explained: मई महीने में बॉक्स ऑफिस पर तमिल, मलयालम और मराठी फिल्मों ने जमकर कमाई की है. वहीं, 8 हिंदी फिल्में रिलीज हुई और सारी फ्लॉप हो गई हैं.

Reported By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 18 Jun 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

May Box Office Report Explained: बॉक्स ऑफिस पर मई महीने में रीजनल फिल्मों ने दबदबा कायम रखा है. 2026 में 'धुरंधर' के चलते बॉलीवुड का जलवा रहा लेकिन जैसे ही ये फिल्म थियेटर से हटी, बॉलीवुड के खराब दिन शुरु हो गए. मई के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े तो यही बता रहे हैं. मई में रिलीज सारी हिंदी फिल्में फ्लॉप रहीं. वहीं, साउथ सिनेमा का एकतरफा राज रहा. मराठी सिनेमा ने अब तक सबसे अच्छा ग्रोथ दिखाया. आपको बताते हैं कि मई महीने में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 10 में कौन-कौन सी फिल्में रहीं.

मई महीने में बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई हुई?

ऑरमैक्स मीडिया ने मई 2026 की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक मई में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 1138 करोड़ का टोटल कलेक्शन हुआ है. इस कलेक्शन के साथ जनवरी से मई तक बॉक्स ऑफिस पर 5373 करोड़ की कमाई हो चुकी है. पिछले साल 2025 की तुलना में ये कमाई 12% ज्यादा है.

May Box Office Report: मई में बॉक्स ऑफिस पर बरसे 1138 करोड़, 'करुप्पु' और 'दृश्यम 3' ने एकतरफा मचाया गदर, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं

मई 2026 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 फिल्में 

मई में बॉक्स ऑफिस पर साउथ स्टार सूर्या की तमिल फिल्म 'करुप्पु' नंबर 1 पर है. मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' ने दूसरे नंबर पर कब्जा जमाया है. तीसरे नंबर पर मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' है और अंग्रेजी हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' ने भी शानदार कलेक्शन के साथ चौथे नंबर पर है.

टॉप 10 में जो फिल्में शामिल हुई हैं उनमें से तीन मलयालम, दो तमिल, दो इंग्लिश, दो मराठी और दो हिंदी फिल्में शामिल हैं.

ये हैं मई में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में (डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन)

1. करुप्पु : 229 करोड़
2. दृश्यम 3 : 133 करोड़
3. राजा शिवाजी : 113 करोड़
4. ऑब्सेशन : 102 करोड़
5. देऊळ बंद 2 : 90 करोड़
6. ब्लास्ट : 68 करोड़
7. पति पत्नी और वो दो : 60 करोड़
8. कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट : 44 करोड़
9. अतिराड़ी : 44 करोड़
10. पैट्रियट : 37 करोड़

मई में 'करुप्पु' और 'दृश्यम 3' का रहा जलवा

सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' मई की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है. तमिल में बनी ये फिल्म 12 मई को थियेटर में रिलीज हुई और करीब 34 दिनों तक चली. 130 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 229 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर बन गई. वहीं, वर्ल्डवाइड 309.13 करोड़ का कलेक्शन किया. 

May Box Office Report: मई में बॉक्स ऑफिस पर बरसे 1138 करोड़, 'करुप्पु' और 'दृश्यम 3' ने एकतरफा मचाया गदर, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर है मलयामल फिल्म 'दृश्यम 3' जिसने वर्ल्डवाइड 239 करोड़ का कलेक्शन किया है. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' ने 110 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और ग्रॉस कलेक्शन 133 करोड़ कमाए. 

मई में मराठी ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाया

मई महीने में सबसे अच्छी ग्रोथ मराठी सिनेमा की रही है जिसने अकेले ही 172 करोड़ कमा लिए हैं. इस कमाई में रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' और 'देउल बंद 2' सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में साबित हुई हैं. 


May Box Office Report: मई में बॉक्स ऑफिस पर बरसे 1138 करोड़, 'करुप्पु' और 'दृश्यम 3' ने एकतरफा मचाया गदर, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं

'राजा शिवाजी' फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई लेकिन मराठी ने बंपर कमाई की. 'राजा शिवाजी' ने वर्ल्डवाइड 130 करोड़ कमाई के साथ इतिहास रच दिया. ये फिल्म अब मराठी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली  फिल्म बन चुकी है. 

वहीं, दूसरी मराठी फिल्म है 'देउल बंद 2' जिसने अब तक डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 

हॉलीवुड फिल्म ने की बंपर कमाई 
हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' को इंडियन ऑडियंस ने खूब पसंद किया. इसने ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ का शानदार ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन किया. इसके साथ ही ये उन चार फिल्मों में शामिल हो गई जिन्होंने इस महीने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया.

बॉलीवुड की सारी फिल्में फ्लॉप रहीं

मई में बॉलीवुड की 8 हिंदी फिल्में मई महीने में रिलीज हुईं जो कुल मिलाकर 150 करोड़ भी नहीं कमा पाईं. इन फिल्मों में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साईं पल्लवी फिल्म 'एक दिन' है. 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' है जिसे अच्छे रिव्यूज मिले लेकिन बजट भी नहीं वसूल पाई. नवाजुद्दीन की फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' भी फ्लॉप रही.


May Box Office Report: मई में बॉक्स ऑफिस पर बरसे 1138 करोड़, 'करुप्पु' और 'दृश्यम 3' ने एकतरफा मचाया गदर, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं

कपिल शर्मा और नीतू कपूर की कॉमेडी फिल्म 'दादी की शादी' का प्रमोशन तो पूरे कपूर खानदान ने किया लेकिन लोग देखने नहीं पहुंचे. आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का बुरा हाल रहा. आरएसएस पर बनी संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' तो एक हफ्ते में ही उतर गईं. वहीं, लक्ष्य और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' भी कुछ खास नहीं कर पाई. जैकी श्रॉफ की 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो: एलियंस का आगमन' को भी अच्छा रिव्यू मिला लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया. मई में ये सारी फिल्में मिलकर करीब 139 करोड़ ही कमा पाईं.  

जून में बॉलीवुड की लाज बचा पाएंगे शाहिद कपूर?

मई में तो बॉलीवुड का बंटाधार हो चुका है. अब जून में भी हालात ठीक होते नहीं दिख रहे. जून में भी साउथ की फिल्म 'पेद्दी' रिलीज के बाद से ही ज्यादा कमाई कर रही है.

बॉबी देओल की 'बंदर' फ्लॉप हो चुकी हैं. वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' भी एवरेज रही है.

कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' और मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' तो ऑडियंस के लिए तरस रही है. दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आउंगा' को तो अच्छा रिव्यू मिले लेकिन टिकट नहीं बिक रहे.

अब सारी निगाहें शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' पर टिकी हैं. अगर ये फिल्म नहीं चली तो फिर जून महीने भी बॉलीवुड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा. 

और पढ़ें

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Read More
Published at : 18 Jun 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Drishyam 3 BOX OFFICE COLLECTION Karuppu May Box Office Report
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
May Box Office Report: मई में बॉक्स ऑफिस पर बरसे 1138 करोड़, 'करुप्पु' और 'दृश्यम 3' ने एकतरफा मचाया गदर, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं
मई में बॉक्स ऑफिस पर 1138 करोड़ का कलेक्शन, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं, साउथ ने मचाया गदर
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने 'तारक मेहता' बनने से सालों पहले ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, जेठालाल से जुड़ा कनेक्शन जान होंगे हैरान
शाहरुख खान ने 'तारक मेहता' बनने से सालों पहले ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, जेठालाल से जुड़ा कनेक्शन जान होंगे हैरान
बॉलीवुड
Wednesday Box Office 17th June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड
Alpha Box Office: आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
विश्व
Hina Rabbani Khar Remark: हिना रब्बानी खार के बयान पर कंवल सिब्बल का पलटवार, इंडो-पैसिफिक पर छिड़ी बहस, जानें पूरा मामला
हिना रब्बानी खार के बयान पर कंवल सिब्बल का पलटवार, इंडो-पैसिफिक पर छिड़ी बहस, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
शिक्षा
NTA Financial Report: छात्रों से एग्जाम फीस वसूलकर हर साल कितना कमाता है NTA, जानें कितना होता है मुनाफा?
छात्रों से एग्जाम फीस वसूलकर हर साल कितना कमाता है NTA, जानें कितना होता है मुनाफा?
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget