अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर संग हुई शादी, सामने आई शादी की पहली तस्वीरें

फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने नई जिंदगी में कदम रख लिया है. उन्होंने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी कर ली है. उनकी शादी में फैमिली और क्लोज फ्रेंड शामिल हुए. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी की पहली तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.

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दुल्हन के लुक में गॉर्जियस दिखीं अंशुला कपूर

दूल्हा-दुल्हन बने अंशुला और रोहन मेड फॉर इच अदर लग रहे हैं. अंशुला दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हैं. शादी में अंशुला ने हैवी लहंगा पहना. मांग टीका, हैवी नेकलेस और रेड दुपट्टे से उन्होंने ब्राइडल लुक कंप्लीट किया. वहीं रोहन को ग्रीन कलर की शेरवानी में देखा गया. दोनों शादी में बहुत खुश दिखे. फेरे के वक्त अंशुला पंडितजी की बात सुन मुस्कुराते हुए भी नजर आईं.

वहीं एक और वीडियो सामने आया है, इसमें अनिल कपूर मेहमानों से बातचीत करते दिखे. वो व्हाइट कलर की शेरवानी में दिखें.

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Mumbai, Maharashtra: The wedding ceremony of Anshula Kapoor, sister of Actor Arjun Kapoor, being held at the Taj Lands End pic.twitter.com/uEtlKxxUru — IANS (@ians_india) July 6, 2026

Mumbai, Maharashtra: Actor Anil Kapoor attends the wedding ceremony of Anshula Kapoor, sister of Actor Arjun Kapoor, being held at the Taj Lands End pic.twitter.com/ihEs6yarkW — IANS (@ians_india) July 6, 2026

बता दें कि अंशुला कपूर, बोनी कपूर और मोना शौरी की बेटी हैं. बोनी कपूर ने दो बार शादी की. उनकी पहली शादी मोना शौरी संग हुई. मौना से उन्हें दो बच्चे अंशुला और अर्जुन कपूर हैं. मोना अब इस दुनिया में नहीं है. बोनी ने दूसरी शादी श्रीदेवी से की थी. श्रीदेवी और बोनी कपूर के दो बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं. श्रीदेवी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं. श्रीदेवी के जाने के बाद जाह्नवी और खुशी अकेले पड़ गई थीं. धीरे-धीरे जाह्नवी और खुशी का बॉन्ड अंशुला और अर्जुन संग काफी गहरा हो गया.

अंशुला की मेहंदी सेरेमनी का सरप्राइज

अंशुला की मेहंदी और चुड़ा सेरेमनी की फोटोज और वीडियोज वायरल हैं. जाह्नवी और खुशी ने अंशुला के लिए मेहंदी सेरेमनी सरप्राइज प्लान की थी. अंशुला ने मेहंदी में ब्लू कलर की ड्रेस पहनी और चूड़ा सेरेमनी के लिए ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी. इस सेरेमनी में पूरा परिवार शामिल हुआ. करिश्मा कपूर,नीतू कपूर, वरुण धवन जैसे स्टार्स भी इस सेरेमनी में नजर आएं.