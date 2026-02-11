बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर कुमार सानू ने 90 के दशक में अपनी मधुर आवाज और रोमांटिक गानों से लोगो के दिलों में खास जगह बनाई. उन्होनें अपने करियर में 'यह बंधन तो', 'तू कौन है तेरा नाम क्या', 'मुझसे मोहब्बत का इजहार', 'आपका आना दिल धड़काना', 'हमको तुमसे प्यार है' जैसे कई बेहतरीन गाने दिए हैं.

लेकिन उनके करियर का एक गाना सबसे पॉपुलर हैं और ये गाना है ‘मैं दुनिया भुला दूंगा’, जिसे सुनते ही लोग आज भी दीवाने हो जाते हैं. लेकिन इस गाने के पीछे एक ऐसा किस्सा भी जुड़ा है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं. दरअसल, इस गाने को लेकर दीवानगी इतनी थी कि एक बार कुमार सानू बिहार गए थे और वहां उन पर बंदूक की नोक पर उन्हें यह गाना 8 बार गवाया गया था.