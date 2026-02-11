राजपाल यादव बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने फिल्मों में साइड रोल करके भी अपनी खूब पहचान बनाई. उनकी कॉमेडी दर्शकों को खूब पसंद आती है. हालांकि इन दिनों राजपाल यादव काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. दरअसल उन्हें लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस केस की वजह से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है.

शुरू में, यह एक फिल्म इन्वेस्टमेंट का झगड़ा था, लेकिन बाद में यह एक कोर्ट की लड़ाई में बदल गया, जिसके चलते एक्टर ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया. इसी बीच, इंटरनेट पर उनकी फाइनेंशियल हालत और नेट वर्थ पर एक रिपोर्ट सामने आई है. चलिए यहां राजपाल यादव की नेट वर्थ जान लेते हैं.

राजपाल यादव की नेट वर्थ कितनी है?

न्यूज 18 शोशा की रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव ने 'भूल भुलैया 2' में छोटे पंडित का रोल करने के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. कार्तिक आर्यन की लीड रोल वाली 'चंदू चैंपियन' के लिए, एक्टर को कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये दिए गए थे.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यादव हर प्रोजेक्ट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

अपने मूवी प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट से कमाई के साथ, राजपाल यादव की नेट वर्थ कथित तौर पर 50 से 85 करोड़ रुपये के बीच है.

रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर अपने ब्रांड एंडोर्समेंट से हर साल 30-35 लाख रुपये कमाते हैं. एक्टर के पास ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्ज़री गाड़ियां हैं.

राजपाल यादव के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

राजपाल यादव अब अहमद खान की मल्टी-स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे. यह फिल्म इस साल जून में सिनेमाघरों में आएगी, वह प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी 'भूत बांग्ला' में भी दिखेंगे जो 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. हाल ही में वह 'इंटरोगेशन' नाम की एक सस्पेंस थ्रिलर में दिखे थे.

इंडस्ट्री से सपोर्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव पर लगभग 9 करोड़ रुपये का कर्ज़ है. एक्टर के जेल भेजे जाने की खबर ऑनलाइन आने के बाद, एक्टर सोनू सूद ने उन्हें मदद की पेशकश की. एक्टर ने कहा कि राजपाल उनकी अगली फिल्म का हिस्सा होंगे, उन्होंने दूसरे सेलेब्स से भी आगे आकर यादव की मदद करने की अपील की, जो मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं. एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी कहा कि वह हर तरह से उनकी मदद करेंगे. उन्होंने प्रोड्यूसर्स और फिल्ममेकर्स से भी राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आने की अपील की.