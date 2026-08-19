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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'महाकाली' में 'शुक्राचार्य' के रोल में अक्षय खन्ना, 24 अगस्त आ सकती है पहली झलक, मेकर्स ने दिया हिंट

'महाकाली' में 'शुक्राचार्य' के रोल में अक्षय खन्ना, 24 अगस्त आ सकती है पहली झलक, मेकर्स ने दिया हिंट

'महाकाली' फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को आ सकती है. लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में मेकर्स ने ये हिंद दिया है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना 'शुक्राचार्य' के रोल में दिखेंगे.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 19 Aug 2026 01:06 PM (IST)
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‘धुरंधर’ के बाद अक्षय खन्ना की अगली फिल्म महाकाली को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट है. इसी बीच मेकर्स ने हिंट दिया है कि 24 अगस्त को इस फिल्म की पहली झलक देखने को मिल सकती है.

सोशल मीडिया पर आरकेडी स्टूडियोज़ ने लिखा है, “24 अगस्त – द एंड बिगिन्स”. 

 

ऐसे में माना जा रहा है कि वे 24 अगस्त को ‘महाकाली’ से अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य के रूप में उनका दिलचस्प अवतार पेश करने वाले हैं. 

इस रिवील में अभिनेता के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के साथ-साथ उस विशाल स्तर और बारीक विजुअल डिटेलिंग की झलक मिलने की उम्मीद है, जो प्रशांत वर्मा की फिल्ममेकिंग की खास पहचान बन चुकी है.

इस पोस्ट के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ गई है.

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल निभाया था और फिल्म के फर्स्ट पार्ट में उनकी खूब चर्चा हुई. इस फिल्म ने अक्षय खन्ना का धांसू कमबैक भी करा दिया.

इसके बाद अब अक्षय खन्ना की हर फिल्म को लेकर ऑडियंस में उत्सुकता है.

पिछले दिनों अक्षय खन्ना नेटफ्लिक्स की फिल्म 'इक्का' में भी दिखे. इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल भी थे. 

इसके अलावा अक्षय खन्ना अब  शुक्राचार्य के रोल में दिखने वाले हैं.  उनका फर्स्ट लुक मेकर्स पहले ही दिखा चुके हैं और अब खबरें हैं कि इस फिल्म का टीजर या वीडियो 24 अगस्त को आ सकता है.


महाकाली' में 'शुक्राचार्य' के रोल में अक्षय खन्ना, 24 अगस्त आ सकती है पहली झलक, मेकर्स ने दिया हिंट

आपको बता दें कि 'महाकाली' साउथ की पैन-इंडिया फिल्म है. ये तेलुगु में बनी है और साथ ही हिंदी सहित कई लैंग्वेज में रिलीज होगी.

इसे फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा हैं बना रहे हैं और यह उनके 'प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स' का हिस्सा है जिसे PVCU के नाम से जाना जाता है. इस यूनिवर्स की शुरुआत ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म 'हनु-मान' से हुई थी. ‘हनु-मान’ के बाद से ही दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रशांत वर्मा अपने सिनेमाई यूनिवर्स में आगे क्या लेकर आएंगे.


महाकाली' में 'शुक्राचार्य' के रोल में अक्षय खन्ना, 24 अगस्त आ सकती है पहली झलक, मेकर्स ने दिया हिंट

इसे बॉलीवुड का बड़ा प्रोडक्शन हाउस RKD Studios प्रोड्यूस कर रहा है.

कास्ट की बात करें तो इसमें अक्षय खन्ना के साथ रोहित सराफ और भूमि शेट्टी लीड रोल्स में हैं. इसका निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लुरु कर रही हैं.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 19 Aug 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
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