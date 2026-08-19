'महाकाली' में 'शुक्राचार्य' के रोल में अक्षय खन्ना, 24 अगस्त आ सकती है पहली झलक, मेकर्स ने दिया हिंट
'महाकाली' फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को आ सकती है. लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में मेकर्स ने ये हिंद दिया है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना 'शुक्राचार्य' के रोल में दिखेंगे.
‘धुरंधर’ के बाद अक्षय खन्ना की अगली फिल्म महाकाली को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट है. इसी बीच मेकर्स ने हिंट दिया है कि 24 अगस्त को इस फिल्म की पहली झलक देखने को मिल सकती है.
सोशल मीडिया पर आरकेडी स्टूडियोज़ ने लिखा है, “24 अगस्त – द एंड बिगिन्स”.
24th August - THE END BEGINS!#Mahakali🔱 #PVCU@PrasanthVarma #AkshayeKhanna@PujaKolluru @sriyareddy #BhoomiShetty #RohitSaraf @khushsundar #RakeshBedi @samuthirakanip @jitin0804 #RajatKapoor #Nassar #MuraliSharma #Prudhviraj pic.twitter.com/DH9VcMJ52a— RKD Studios (@RKDStudios) August 19, 2026
ऐसे में माना जा रहा है कि वे 24 अगस्त को ‘महाकाली’ से अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य के रूप में उनका दिलचस्प अवतार पेश करने वाले हैं.
इस रिवील में अभिनेता के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के साथ-साथ उस विशाल स्तर और बारीक विजुअल डिटेलिंग की झलक मिलने की उम्मीद है, जो प्रशांत वर्मा की फिल्ममेकिंग की खास पहचान बन चुकी है.
इस पोस्ट के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ गई है.
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल निभाया था और फिल्म के फर्स्ट पार्ट में उनकी खूब चर्चा हुई. इस फिल्म ने अक्षय खन्ना का धांसू कमबैक भी करा दिया.
इसके बाद अब अक्षय खन्ना की हर फिल्म को लेकर ऑडियंस में उत्सुकता है.
पिछले दिनों अक्षय खन्ना नेटफ्लिक्स की फिल्म 'इक्का' में भी दिखे. इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल भी थे.
इसके अलावा अक्षय खन्ना अब शुक्राचार्य के रोल में दिखने वाले हैं. उनका फर्स्ट लुक मेकर्स पहले ही दिखा चुके हैं और अब खबरें हैं कि इस फिल्म का टीजर या वीडियो 24 अगस्त को आ सकता है.
आपको बता दें कि 'महाकाली' साउथ की पैन-इंडिया फिल्म है. ये तेलुगु में बनी है और साथ ही हिंदी सहित कई लैंग्वेज में रिलीज होगी.
इसे फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा हैं बना रहे हैं और यह उनके 'प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स' का हिस्सा है जिसे PVCU के नाम से जाना जाता है. इस यूनिवर्स की शुरुआत ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म 'हनु-मान' से हुई थी. ‘हनु-मान’ के बाद से ही दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रशांत वर्मा अपने सिनेमाई यूनिवर्स में आगे क्या लेकर आएंगे.
इसे बॉलीवुड का बड़ा प्रोडक्शन हाउस RKD Studios प्रोड्यूस कर रहा है.
कास्ट की बात करें तो इसमें अक्षय खन्ना के साथ रोहित सराफ और भूमि शेट्टी लीड रोल्स में हैं. इसका निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लुरु कर रही हैं.