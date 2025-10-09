2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' की मच अवेटेड प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त धमाल मचा रही है. ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और स्टारर इस फिल्म ने दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया है और ये वीकडेज में भी अच्छी कमाई कर रही है. वहीं दूसरी ओर, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' और अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' जैसी फ़िल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रेस में दौड़ रही है. चलिए यहां जानते हैं बुधवार यानी 8 अक्टूबर को इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

'कांतारा चैप्टर 1' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा और गांधी जयंती के अवसर पर रिलीज़ हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है. इस फिल्म ने रिलीज़ के छह दिनों के भीतर 290 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. मंगलवार की कमाई की बात करें तो फिल्म ने पूरे भारत में 33.5 करोड़ रुपये कमाए थे.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को 25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' की 7 दिनों की कुल कमाई अब 316 करोड़ रुपये हो गई है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' से जबरदस्त मुकाबला करना पड़ रहा है. इस वजह से ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. इस फिल् मको दर्शकों और क्रिटिक्स से भी मिला जुड़ा रिस्पॉन्स मिला है और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 रही है. वहीं मंगलवार को शशांक खेतान की फिल्म ने 3 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की 7 दिनों की कुल कमाई 38.75 करोड़ रुपये हो गई है.

दे कॉल हिम ओजी ने दूसरे बुधवार कितना कलेक्शन किया है?

पावर स्टार पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी', जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी, रिलीज़ के दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में गिरावट देखी गई है. इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा, इमरान हाशमी, प्रियंका अरुलमोहन और अन्य कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ओरिजनली तेलुगु भाषा की इस फिल्म ने अपने 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.40 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दे कॉल हिम ओजी ने दूसरे बुधवार यानी 14वें दिन 1 करोड़ की कलेक्शन किया है.

इसी के साथ दे कॉल हिम ओजी की 14 दिनों की कुल कमाई अब 186.90 करोड़ रुपये हो गई है.

जॉली एलएलबी 3 ने 20वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी की कमाई?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई थी. कई नई फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. हालांकि तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई लाखों में भी सिमट गई है. सुभाष कपूर निर्देशित इस फिल्म ने अपने तीसरे मंगलवार (19वें दिन) को 0.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी.