वामिका गब्बी ने अपनी फिल्म ‘भूल चूक माफ’ के एक साल पूरे होने को बेहद खास अंदाज में याद किया. इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी झलक शेयर की, जिसने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया. उनका ये अंदाज फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है. चलिए जानते हैं इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने क्या लिखा और कैसे इस पल को यादगार बनाया,

एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने अपनी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'भूल चूक माफ' की रिलीज के एक साल पूरे होने का जश्न ई-रिक्शा की खास सवारी की और फैंस के साथ अपनी खुशी शेयर की.

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इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वामिका ने अपने ऑफिशल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो क्लिप अपलोड की, जिसमें वह दुल्हन के लिबास में सजी हुई एक कार में सफर करती हुई दिखाई दे रही हैं और रास्ते में सभी को बता रही हैं कि आज उनकी शादी का दिन है.

वीडियो के साथ उन्होंने क्या कैप्शन लिखा,

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक साल पहले आप सब ने हमारी शादी में शामिल हो के हमको इतना प्यार दिया! उसके लिए शुक्रिया! कुछ भूल चूक होगी हो तो माफ कर दीजिएगा.'

करण शर्मा के डायरेक्टर में बनी 'भूल चूक माफ' को दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है.

इन कलाकारों ने निभाए अहम रोल

नाटक के अहम कलाकारों में वामिका, राजकुमार राव और सीमा पाहवा शामिल हैं, जबकि संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, रघुबीर यादव, इश्तियाक खान, पूर्णिमा शर्मा, अनुभा फतेहपुरिया और विनीत कुमार सहायक कलाकार के रूप में हैं.

'भूल चूक माफ' 23 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं.

ये प्रोजेक्ट बनारस के एक छोटे शहर के लड़के रंजन (राजकुमार की गई एक्टिंग) की कहानी बताता है, जिसे अपनी प्रेमिका तितली (वामिका की गई एक्टिंग) से शादी करने के लिए सरकारी नौकरी मिल जाती है. हालांकि, वो भगवान शिव से किया एक इंपॉर्टेंट प्रॉमिस भूल जाता है, जिसके कारण वो समय के एक चक्र में फंस जाता है.

अब तकनीकी टीम की बात करें तो, इस ड्रामा की सिनेमैटोग्राफी सुदीप चटर्जी ने की है, जबकि संपादन का जिम्मा मनीष प्रधान के पास है.

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इसके बाद, वामिका पहली बार करण जौहर की फिल्म 'कुक्कू की कुंडली' में पॉपुलर यूट्यूबर भुवन बाम के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.

इस प्रोजेक्ट का डायरेक्शन शरण शर्मा कर रहे हैं, जो 'गुंजन सक्सेनाः द कारगिल गर्ल' और 'मिस्टर एंड मिसेज माही' जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं.