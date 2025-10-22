विशाल जेठवा ने छोटे पर्दे पर जलवा बिखेरने के बाद बॉलीवुड में कदम रखा. एक्टर को 'भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप' जैसे शो में देखा जा चुका है. उसके बाद 'मर्दानी' और 'सलाम वेंकी' में पावर पैक परफॉर्मेंस दी.अब उनकी फिल्म 'होमबाउंड' को ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है.

विशाल बेहद खुश हैं क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है. हाल ही में एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में खुलकर बात की है.एक्टर ने बताया कि मेरे पिता के निधन के बाद मेरी मम्मी काम वाली बाई भी रही हैं.

20 प्रतिशत ही उतर पाया कर्ज

विशाल ने कहा,'हमारा सबसे बुरा दौर तब था जब हम लोग मलाड के चॉल वाले घर पर रहते थे और मम्मी-पापा पर बहुत सारा कर्ज हो गया था.उस कर्ज को चुकाने के लिए हमें अपना घर बेचना पड़ा और उसके बाद भी हम सिर्फ 20 प्रतिशत कर्ज ही उतार पाए थे.'

एक्टर ने कहा कि हम लोग मलाड से मीरा रोड किराए के घर पर शिफ्ट हो गए थे. मेरे पिता मशीन पर काम करते थे, मगर बिल्डिंग में आवाज के कारण वो भी बंद करना पड़ा. मेरे पिता ने नारियल पानी भी बेचा है.बियर बार के लिए सींग-चने के पैकेट भी बनाए हैं.

बनाया चकना का पैकेट

विशाल ने कहा कि वो खुद बियर बार के सींग-चने के पैकेट बनाने में पिता की मदद करते थे. वो उस दौरान काफी छोटे थे. विशाल ने कहा कि उन्हें स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात कर अच्छा नहीं लगता.क्योंकि किसी को ये ना लगे कि उस दिनों को मैं भुना रहा हूं. मगर हम लोगों ने बहुत बुरा दौर देखा है.

