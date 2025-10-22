नारियल पानी बेचा करते थे पिता, खुद बनाया बियर बार के लिए चखना का पैकेट, अब कर रहे दर्शकों के दिलों पर राज
विशाल जेठवा ने अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और आज भी वो खूब मन लगाकर काम करते हैं.देखा जाए तो उसी का नतीजा है कि उनकी फिल्म 'होमबाउंड' खूब चर्चा में है.
विशाल जेठवा ने छोटे पर्दे पर जलवा बिखेरने के बाद बॉलीवुड में कदम रखा. एक्टर को 'भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप' जैसे शो में देखा जा चुका है. उसके बाद 'मर्दानी' और 'सलाम वेंकी' में पावर पैक परफॉर्मेंस दी.अब उनकी फिल्म 'होमबाउंड' को ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है.
विशाल बेहद खुश हैं क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है. हाल ही में एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में खुलकर बात की है.एक्टर ने बताया कि मेरे पिता के निधन के बाद मेरी मम्मी काम वाली बाई भी रही हैं.
20 प्रतिशत ही उतर पाया कर्ज
विशाल ने कहा,'हमारा सबसे बुरा दौर तब था जब हम लोग मलाड के चॉल वाले घर पर रहते थे और मम्मी-पापा पर बहुत सारा कर्ज हो गया था.उस कर्ज को चुकाने के लिए हमें अपना घर बेचना पड़ा और उसके बाद भी हम सिर्फ 20 प्रतिशत कर्ज ही उतार पाए थे.'
View this post on Instagram
एक्टर ने कहा कि हम लोग मलाड से मीरा रोड किराए के घर पर शिफ्ट हो गए थे. मेरे पिता मशीन पर काम करते थे, मगर बिल्डिंग में आवाज के कारण वो भी बंद करना पड़ा. मेरे पिता ने नारियल पानी भी बेचा है.बियर बार के लिए सींग-चने के पैकेट भी बनाए हैं.
बनाया चकना का पैकेट
विशाल ने कहा कि वो खुद बियर बार के सींग-चने के पैकेट बनाने में पिता की मदद करते थे. वो उस दौरान काफी छोटे थे. विशाल ने कहा कि उन्हें स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात कर अच्छा नहीं लगता.क्योंकि किसी को ये ना लगे कि उस दिनों को मैं भुना रहा हूं. मगर हम लोगों ने बहुत बुरा दौर देखा है.
ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi:अमेरिका जाकर तुलसी होगी नॉयना के षड्यंत्र का शिकार, शो में आएगा महा ट्विस्ट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL