रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में अब प्रकाश का चैप्टर खत्म हो गया है. वहीं, अब अनुपमा बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आ रही है.अपनी जान पर खेलकर अनुपमा ने राही की जान बचाई.शो में अब तक देखने को मिला कि राही को बचाने के चक्कर में अनुपमा खुद ही बेहोश हो जाती है.

वो राही को कुंए से बाहर निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है, उसके बाद खुद बेहोश हो जाती है. अनुपमा होश में आने के बाद दुर्गा बन प्रकाश का संहार करती है. शो के अपकमिंग एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है.

अनुज को याद करती है अनुपमा

शो में अब तक आपने देखा कि प्रकाश को सबक सिखाने के बाद राही और अनुपमा एक-दूसरे से लिपटकर रोती हैं. अनुपमा कहती है कि उसे लगने लगा था कि वो राही को नहीं बचा पाएगी. अनुपमा इस दौरान अनुज को खूब याद करती है.दीवाली के मौके पर अनुपमा घर वापस लौटेगी.

वहीं, राही को बचपन की याद आएगी वो अनुज को याद कर खूब रोएगी.डांस रानीज को अनुपमा बताएगी कि कैसे उसने मौत का सामना किया है. देविका अपनी दोस्त को इमोशनल हो गले लगा लेती है. डांस रानीज भी अनुपमा को बताती हैं कि उन्होंने उसे खूब तलाशा.

राही करेगी मिस्ट्री मैन को याद

रिपोर्ट के अनुसार 20 साल बाद अनुज कोमा से वापस आने वाला है. जल्द ही शो में दिखाया जाएगा कि एक्सीडेंट के बाद अनुज कैसे बच गया था. अनुज की एंट्री के बाद शो की कहानी एकदम पलट जाएगी.अनुपमा को राही मिस्ट्री मैन के बारे में बताएगी.

राही बताती है कि कैसे उस आदमी ने चुटकियों में अनुपमा की जान बचाई.अनुपमा को समझ आ जाता है कि उसे बचाने के लिए खुद भगवान कृष्ण आए थे.अनुपमा जल्द ही अनुज की तलाश शुरू करने वाली है. इस दौरान राही भी उसका साथ देगी.अनुपमा को जल्द ही अनुज से जुड़े कई काले राज पता चलने वाले हैं.

