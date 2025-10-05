हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजर्जर घर, हर तरफ बाथरूम की बदबू, वायरल सेंसेशन रानू मंडल का बुरा हाल, नहीं खाने तक के पैसे

जर्जर घर, हर तरफ बाथरूम की बदबू, वायरल सेंसेशन रानू मंडल का बुरा हाल, नहीं खाने तक के पैसे

रानू मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें वो लता मंगेशकर का गाना गाते हुए नजर आई थीं. अब रानू मंडल की हालत ठीक नहीं है. उनके पास कोई काम नहीं है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया सिर्फ एक वीडियो वायरल और रातों-रात वो शख्स फेमस हो जाता है. ऐसी ही एक शख्स हैं रानू मंडल. रानू मंडल का लता मंगेशकर का गाना इसके बाद हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म 'हैप्पी हार्डी एंड हीर' के एक गाने में गाने का मौका या था. उनका गाना तेरी मेरी कहानी पसंद किया गया. वो रियलिटी शोज में भी दिखीं.

बुरे हाल में जी रहीं रानू मंडल
बता दें कि रानू ने 2019 में सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ तीन गाने रिकॉर्ड किए थे. हर तरफ रानू मंडल के ही चर्चे थे. लेकिन उनको जितनी तेजी से सक्सेस मिली, उतनी ही तेजी से वो गायब हो गईं. अब वो गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं. रानू मंडल की हालत ठीक नहीं हैं. 

रानू मंडल को नहीं कुछ याद

एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उनके घर गईं और वहां वीडियो बनाया. उनका ये वीडियो 8 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल जहां रह रही हैं वो घर पूरी तरह से टूटा फूटा है. पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा. हर जगह गंदगी है. दीवारों पर कीड़े चल रहे थे और हर जगह बाथरूम की बदबू आ रही थी. रानू मंडल को कुछ याद भी नहीं रहता है. उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं. वो अपनी कही हुई बात 5 मिनट में भूल जाती हैं.

रानू मंडल के पास नहीं कोई काम

आज के समय में उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है. वो सिर्फ दूसरे के भरोसे अपना गुजारा कर रही हैं. उनसे मिलने के लिए जो भी जाता है वो उनके लिए खाने-पीने का सामान लेकर जाता है. इसी तरह वो अपना गुजारा कर रही हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
Ranu Mondal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
ट्रेंडिंग
भाभी ने हरियाणवी गाने पर किया ऐसा डांस लोगों ने शर्म से झुका ली नजरें- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
भाभी ने हरियाणवी गाने पर किया ऐसा डांस लोगों ने शर्म से झुका ली नजरें- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में आएगी 21वीं किस्त की राशि? ऐसे मिनटों में करें चेक
क्या आपके खाते में आएगी 21वीं किस्त की राशि? ऐसे मिनटों में करें चेक
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget