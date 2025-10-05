जर्जर घर, हर तरफ बाथरूम की बदबू, वायरल सेंसेशन रानू मंडल का बुरा हाल, नहीं खाने तक के पैसे

सोशल मीडिया सिर्फ एक वीडियो वायरल और रातों-रात वो शख्स फेमस हो जाता है. ऐसी ही एक शख्स हैं रानू मंडल. रानू मंडल का लता मंगेशकर का गाना इसके बाद हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म 'हैप्पी हार्डी एंड हीर' के एक गाने में गाने का मौका या था. उनका गाना तेरी मेरी कहानी पसंद किया गया. वो रियलिटी शोज में भी दिखीं.

बुरे हाल में जी रहीं रानू मंडल

बता दें कि रानू ने 2019 में सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ तीन गाने रिकॉर्ड किए थे. हर तरफ रानू मंडल के ही चर्चे थे. लेकिन उनको जितनी तेजी से सक्सेस मिली, उतनी ही तेजी से वो गायब हो गईं. अब वो गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं. रानू मंडल की हालत ठीक नहीं हैं.

रानू मंडल को नहीं कुछ याद

एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उनके घर गईं और वहां वीडियो बनाया. उनका ये वीडियो 8 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल जहां रह रही हैं वो घर पूरी तरह से टूटा फूटा है. पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा. हर जगह गंदगी है. दीवारों पर कीड़े चल रहे थे और हर जगह बाथरूम की बदबू आ रही थी. रानू मंडल को कुछ याद भी नहीं रहता है. उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं. वो अपनी कही हुई बात 5 मिनट में भूल जाती हैं.

रानू मंडल के पास नहीं कोई काम

आज के समय में उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है. वो सिर्फ दूसरे के भरोसे अपना गुजारा कर रही हैं. उनसे मिलने के लिए जो भी जाता है वो उनके लिए खाने-पीने का सामान लेकर जाता है. इसी तरह वो अपना गुजारा कर रही हैं.