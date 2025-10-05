ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की 'मिराई'? जानिए फुल डिटेल्स

बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करने वाली फिल्म 'हनुमान' के बाद तेलुगु सुपरस्टार तेजा सज्जा ने बड़े पर्दे पर अपनी नई फिल्म 'मिराई' के साथ धूम मचा दी थी. इस बार उन्होंने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाने की कोशिश की है, जहां पौराणिक कथाएं, अलौकिक शक्तियां और मॉडर्न सुपरहीरो स्टाइल का अनोखा संगम देखने को मिलता है.

फिल्म ने न सिर्फ सिनेमाघरों में दर्शकों को अपनी ओर खींचा, बल्कि इसके एक्शन सीक्वेंस, विजुअल इफेक्ट्स और भावनात्मक गहराई ने लोगों को काफी प्रभावित भी किया. अब यह फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है.

कहां देख सकते हैं मिराई?

'मिराई' को दर्शकों ने सिनेमाघरों में खूब सराहा और अब जब ये ओटीटी पर आने जा रही है, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचने का मौका मिलेगा जो किसी वजह से इसे थिएटर में नहीं देख सके. मेकर्स ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि 'मिराई' 10 अक्टूबर 2025 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इसे दर्शक तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में देख सकेंगे. हालांकि, इसके हिंदी वर्जन के लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो दो महीने बाद रिलीज किया जाएगा.

मिराई का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने वर्ल्डवाइड 142 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं घरेलू बॉक्स पर 109 करोड़ का कलेक्शन किया.

कार्तिक घट्टामनेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारतीय दर्शकों के बीच एक अलग तरह की सुपरहीरो मूवी की छाप छोड़ी है. फिल्म 'मिराई' की कहानी सम्राट अशोक के समय की है, जहां वह युद्ध की वजह से हुए बड़े नुकसान और दुखों को देखते हुए अपनी दैवीय शक्तियों को नौ पवित्र ग्रंथों में बांट देते हैं. इन ग्रंथों की सुरक्षा के लिए नौ अलग-अलग योद्धाओं को जिम्मेदारी दी गई थी, जो पीढ़ियों से इन्हें बचाते आ रहे हैं. लेकिन अब एक खतरनाक तांत्रिक, महावीर लामा, इन ग्रंथों को अपने कब्जे में लेकर अमरता हासिल करना चाहता है और खुद को भगवान घोषित करना चाहता है.

'मिराई' को 'पीपल मीडिया फैक्टरी' के बैनर तले टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है.