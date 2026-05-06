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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirthday Special: 'मैं भगवान नहीं हूं', जब विंदू दारा सिंह को भगवान समझ लोगों ने जोडे़ हाथ, फिर एक्टर ने ऐसे किया था रिएक्ट

Birthday Special: 'मैं भगवान नहीं हूं', जब विंदू दारा सिंह को भगवान समझ लोगों ने जोडे़ हाथ, फिर एक्टर ने ऐसे किया था रिएक्ट

Vindu Dara Singh Birthday Special: जय वीर हनुमान सीरियल से खास पहचान बनाने वाले एक्टर विंदू दारा सिंह को लोगों से मिला प्यार. जब लोगों ने समझा भगवान, फिर उन्होंने बताई अपनी असली पहचान.

By : आईएएनएस | Edited By: Ayush Kumar Yadav | Updated at : 06 May 2026 05:21 PM (IST)
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अभिनेता विंदू दारा सिंह की पहचान सिर्फ फिल्मों या टीवी शोज से नहीं, बल्कि उनके किरदारों और जीवन के दिलचस्प किस्सों से भी जुड़ी है. उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने अंदाज से फैंस को जोड़े रखा. उनका जन्म 6 मई 1964 को हुआ था. वो फेमस पहलवान और एक्टर दारा सिंह के बेटे हैं. बचपन से ही उनके आसपास फिल्म और टीवी का माहौल था, जिससे उनकी भी रुचि एक्टिंग की ओर बढ़ी. इंडस्ट्री में उनके पिता की पहचान इतनी बड़ी थी कि उनसे भी लोगों ने उसी तरह की उम्मीदें लगाना शुरू कर दिया.

कैसा रहा फिल्मी करियर?
विंदू दारा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में फिल्म 'करण' से की. इसके बाद वो अपने पिता के निर्देशन में बनी पंजाबी फिल्म 'रब दियां रक्खा' में नजर आए. धीरे-धीरे उन्होंने 'पार्टनर', 'मुझसे शादी करोगी' और 'हाउसफुल' समेत कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें ज्यादा बड़े रोल नहीं मिले. वह हर किरदार को अपने तरीके से निभाने की कोशिश करते थे.

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टीवी से मिली खास पहचान, लोग समझने लगे भगवान
टीवी की दुनिया में उन्हें खास पहचान जय वीर हनुमान सीरियल में भगवान हनुमान के रोल से मिली. यही वो समय था जब उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया. शूटिंग के दौरान उन्हें भारी कॉस्ट्यूम और मेकअप में घंटों रहना पड़ता था. एक दिन ब्रेक के दौरान वो उसी हनुमान वाले रूप में चाय पीने बाहर चले गए.

वहां मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर सच में भगवान समझ लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे. विंदू को खुद हंसते हुए कहना पड़ा, 'मैं भगवान नहीं, विंदू हूं.' ये किस्सा आज भी उनके करियर के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है. रियलिटी टीवी में भी विंदू ने अपनी पहचान बनाई. उन्होंने 'बिग बॉस 3' जीतकर लोगों का दिल जीता. इस शो में उनके मिलनसार स्वभाव को काफी पसंद किया गया.

निजी जिंदगी और विवाद
उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रही. उन्होंने पहले अभिनेत्री फराह नाज से शादी की, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए. इसके बाद उन्होंने डीना उमारोवा से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी है. उनके जीवन में कई मुश्किल पल आए, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया. विंदू दारा सिंह के जीवन में कुछ विवाद भी जुड़े रहे, जैसे 2013 का स्पॉट फिक्सिंग मामला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी.

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Published at : 06 May 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Vindu Dara Singh Jai Veer Hanuman
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