Gul Panag का ध्रुव राठी पर फूटा गुस्सा, पीएम मोदी के खिलाफ किया था अपमानजनक ट्वीट

पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. वो बेबाकी से खुलकर किसी ना किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं. ऐसे में कई बार देखने के लिए मिलता है कि वो सरकार की आलोचना करने का भी मौका नहीं छोड़ते हैं. ऐसे में अब वो पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लोगों के निशाने पर आ गए हैं और इसी बीच एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने उन पर गुस्सा निकाला और कहा कि ये कूल नहीं है.

गुल पनाग ने ध्रुव राठी पर निकाला गुस्सा

बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग ने ध्रुव राठी की पोस्ट को रीट्वीट किया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'ये कूल नहीं है. आप प्रधानमंत्री को नापसंद कर सकते हैं. सरकार से असहमति हो सकती है. विरोध जता सकते हैं. बहस की जा सकती है और अलग तरह से वोट कर सकते हैं. यही लोकतंत्र है.'

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गुल पनाग आगे प्रधानमंत्री का अपमान करने पर लिखती हैं, 'लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद, उनके व्यक्तित्व, पद और विदेशों में उनके प्रतिनिधित्व को विदेशी धरती पर मजाक का पात्र बनाना, मुझे उचित नहीं लगता और ना ही असहमति जताने का सही तरीका होता है. इससे उनकी, देश की और हमारी यानी कि देश की जनता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है.'

Not cool.



You can dislike a Prime Minister, disagree with a government, protest, debate and vote differently. That’s democracy.



But reducing the office of India’s Prime Minister, the man, the office, and what he represents abroad, to a joke on foreign soil -doesn’t feel like… https://t.co/XNQg7IiVyh — Gul Panag (@GulPanag) May 22, 2026

ध्रुव राठी ने पीएम मोदी के खिलाफ किया था ट्वीट

दरअसल, बीते दिनों पीएम मोदी का एक वीडियो नॉर्वे से वायरल हुआ था, जिसमें एक जर्नलिस्ट ने पीएम से सवाल किया था और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था और वो वहां से चले गए थे. इसी वीडियो को लेकर यूट्यूबर ने पीएम के खिलाफ ट्वीट किया और इसमें लिखा, 'मोदी जी जहां जाते हैं, उन्हें बेइज्जत होना ही चाहिए. जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने इन 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की.'

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इतना ही नहीं, ध्रुव राठी ने आगे लिखा, 'वह एक नेता होने की बुनियादी पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को पूरा करने में असफल रहे.' अब उनकी इस पोस्ट पर लोगों ने यूट्यूबर की जमकर आलोचना की. इसी बीच एक्ट्रेस गुल पनाग भी उन पर बरस पड़ीं.