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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSonakshi Sinha Love Story: सलमान की पार्टी में मुलाकात, फिर मुस्लिम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी, बेहद फिल्म है सोनाक्षी की लव स्टोरी

Sonakshi Sinha Love Story: सलमान की पार्टी में मुलाकात, फिर मुस्लिम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी, बेहद फिल्म है सोनाक्षी की लव स्टोरी

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Love Story: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात सलमान खान की पार्टी में हुई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 May 2026 05:39 PM (IST)
Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Love Story: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात सलमान खान की पार्टी में हुई थी.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के क्यूट और बेस्ट कपल की लिस्ट में शुमार हैं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते हैं और उनकी जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती है. सोनाक्षी ने 23 जून 2024 को जहीर के साथ शादी की थी. दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. खास बात ये है कि उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

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सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की पहली मुलाकात सलमान खान की पार्टी में हुई थी. यहीं पहली बार दोनों मिले और उनकी दोस्ती हुई.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की पहली मुलाकात सलमान खान की पार्टी में हुई थी. यहीं पहली बार दोनों मिले और उनकी दोस्ती हुई.
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इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. सोनाक्षी को जहीर से पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था.
इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. सोनाक्षी को जहीर से पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था.
Published at : 22 May 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal

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