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Suhana Khan Pics: बेहद ग्लैमरस हैं शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान, एक्ट्रेस के इन लुक्स से नहीं हटा पाएंगे नजरें
Suhana Khan Glamorous Looks: शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. उनका फैशन सेंस फैंस को खूब पसंद आता है. आइए देखते हैं उनके लुछ बेहतरीन लुक्स.
शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान अपने स्टनिंग और ग्लैमरस लुक्स के लिए अक्सर इंटरनेट सेंसेशन बनी रहती हैं. उनका हर नया अंदाज सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाता है और फैंस उन पर जमकर प्यार बरसाते हैं. सुहाना खान 26 साल की हो चुकी हैं. आज, 22 मई को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं उनके कुछ ग्लैमरस लुक्स पर.
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Published at : 22 May 2026 05:07 PM (IST)
Tags :Suhana Khan #king
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