फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा और चर्चित इवेंट मेट गाला 2026 का आगाज हो चुका है. 5 मई को इसका आयोजन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुआ. इस साल करण जौहर ने मेट गाला में डेब्यू किया. अब तक ईशा अंबानी, नताशा पूनावाला और मनीष मल्होत्रा रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर चुके हैं. इसके अलावा सुधा रेड्डी भी मेट गाला 2026 में अपने लुक से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.

बेहद रॉयल है सुधा रेड्डी का लुक

हैदराबाद की जानी-मानी बिजनेसवुमन सुधा रेड्डी ने मेट गाला 2026 में शानदार वापसी की. वो रेड कार्पेट पर ब्लैक और गोल्डन कलर का गाउन पहनकर पहुंचीं, जिसमें उनका लुक बेहद एलीगेंट और रॉयल लगा. इसके साथ उन्होंने खूबसूरती से कढ़ाई किया हुआ फ्लोरल केप कैरी की, जो पूरे आउटफिट को एक शाही अंदाज दे रहा है. टॉप हिस्से पर गोल्डन एंब्रॉयडरी का काम किया गया है. वहीं, लंबा ट्रेल वाला केप पूरे लुक को रेड कार्पेट स्टाइल में बहुत ड्रमैटिक और शानदार बना रहा है.

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125 करोड़ रुपये की ज्वैलरी पहने दिखीं सुधा रेड्डी

सुधा रेड्डी ने इस आउटफिट के साथ ज्वैलरी को भी बेहद खास तरीके से कैरी किया. ये ज्वैलरी उनके निजी कलेक्शन से ली गई थी और इसकी कीमत करीब 15 मिलियन डॉलर (125 करोड़ रुपये) है. इस सेट में 550 कैरेट का गहरा नीला-बैंगनी टैंजानाइट स्टोन शामिल था, जो लुक का सेंटरपीस बना. इसके साथ उन्होंने 23 कैरेट का येलो डायमंड रिंग और 30 कैरेट का रोज-कट पोल्की डायमंड रिंग भी पहना, जिसने उनके पूरे अंदाज को और भी रॉयल और शानदार बना दिया. इसके साथ उन्होंने एक क्रिस्टल से सजा हुआ डोल्से एंड गब्बाना का क्लच कैरी किया था.

मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया आउटफिट

सुधा रेड्डी के इस खास आउटफिट को तैयार करने में 3,000 से ज्यादा घंटे लगे और इसमें 90 कारीगरों की मेहनत शामिल रही. इस आउटफिट को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है. इस साल की 'कॉस्ट्यूम आर्ट' थीम को ध्यान में रखते हुए सुधा के लुक का नाम 'द ट्री ऑफ लाइफ' रखा गया. इस आउटफिट में साउथ की पारंपरिक टेक्सटाइल कला और मॉडर्न ग्लोबल फैशन की झलक देखने को मिल रही है.

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