बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़े विद्युत जामवाल, वायरल हुआ वीडियो, लोगों ने किए अजीब कमेंट

बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. वो अपनी फिल्मों के साथ बाकी चीजें भी करते रहते हैं जिसकी वजह से वो फैंस के बीच बने रहते हैं. विद्युत ने नए साल की शुरुआत एक अलग तरीके से की है. जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते नजर आ रहे हैं.

विद्युत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. वीडियो में विद्युत बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा वो वीडियो में बर्फ के अंदर ध्यान लगाते नजर आ रहे हैं.

बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़े

वीडियो में बिना कपड़ों के विद्युत पेड़ की एक ढाल से दूसरी ढाल पर चड़ते नजर आ रहे हैं. उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- कलरिपयट्टू के प्रैक्टिशनर के रूप में मैं साल में एक बार सहज योग का अभ्यास करता हूं. सहज का मतलब है प्राकृतिक सहजता और सहज प्रवृत्ति की स्थिति में लौटना, जिससे प्रकृति और अंदरूनी जागरूकता से गहरा जुड़ाव बनता है. उन्होंने आगे लिखा- वैज्ञानिक रूप से यह कई न्यूरोरिसेप्टर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे सेंसरी फीडबैक बेहतर होता है और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है। इससे शरीर के बारे में ज्यादा जागरूकता और मानसिक फोकस बढ़ता है और प्रकृति से जुड़ाव का गहरा एहसास होता है.

फैंस हुए हैरान

विद्युत का ये वीडियो देखकर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- अरे सर इतना डीप नहीं जाना था नेचर में. दूसरे ने लिखा- टार्जन भी पत्ते पहनता है लेकिन सर आप महान हो. एक ने लिखा- सुपरह्यूमन, गांव का लड़का... हमारे हीरो का सफर. अब हॉलीवुड में धलसिम का रोल निभा रहे हैं.

