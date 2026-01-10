हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWinters Fashion Tips: स्कार्फ पहनने का ये तरीका है सबसे बेस्ट, मिलेगा पूरा बॉलीवुड हीरोइन वाला लुक

Winters Fashion Tips: स्कार्फ पहनने का ये तरीका है सबसे बेस्ट, मिलेगा पूरा बॉलीवुड हीरोइन वाला लुक

Winters Fashion Tips: सर्दियों में स्कार्फ सिर्फ ठंड से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए भी जरूरी है. आज हम आपके स्कार्फ पहनने का बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों का मौसम आते ही वार्डरोब में सबसे पहले जिस एक्सेसरी की एंट्री होती है, वो है स्कार्फ. खासकर फीमेंल्स के लिए स्कार्फ सिर्फ ठंड से बचने का जरिया नहीं, बल्कि पूरे आउटफिट को स्टाइलिश बनाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है. चाहे सिंपल कुर्ता-जींस हो या कोट-स्वेटर का कॉम्बिनेशन, एक सही स्कार्फ लुक को मिनटों में एलिगेंट और ट्रेंडी बना देता है. इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि स्कार्फ को स्टाइल करने के लिए ज्यादा मेहनत या एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, बस हल्का-सा रैप करें और आपका लुक रेडी.

हालांकि अगर आप इस विंटर सीजन में अपने फैशन को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहती हैं, तो स्कार्फ पहनने के कुछ स्टाइलिश तरीके अपनाकर आप अपने लुक में कॉन्फिडेंस और ग्रेस दोनों जोड़ सकती हैं. इस सर्दी, अपने विंटर आउटफिट्स को और भी खास बनाने के लिए ट्राई करें ये बेहद फैशनेबल और ट्रेंडिंग स्कार्फ स्टाइल्स.

बॉलीवुड हसीनाओं से भी ले इंस्पिरेशन

शिल्पा शेट्टी
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने प्रिंटेड स्कार्फ को नेक-टाई स्टाइल में कैरी किया है. स्कार्फ को उन्होंने बो स्टाइल में बांधा है, जिससे ये आउटफिट को मॉडर्न टच देता है. ये स्टाइल सिंपल टॉप और जींस के साथ लुक को तुरंत पॉलिश्ड और स्टाइलिश बना देता है, बिना ज्यादा लेयरिंग के.


Winters Fashion Tips: स्कार्फ पहनने का ये तरीका है सबसे बेस्ट, मिलेगा पूरा बॉलीवुड हीरोइन वाला लुक

करीना कपूर
इस लुक में एक्ट्रेस करीना कपूर  ने स्कार्फ को बेहद सिंपल लेकिन स्मार्ट तरीके से कैरी किया है. उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट स्कार्फ को गले के चारों ओर हल्का सा रैप किया है और दोनों साइड को सामने की ओर खुला छोड़ दिया है, जिससे आउटफिट को एक क्लीन और एफर्टलेस स्टाइल मिल रहा है.


Winters Fashion Tips: स्कार्फ पहनने का ये तरीका है सबसे बेस्ट, मिलेगा पूरा बॉलीवुड हीरोइन वाला लुक

तब्बू
तब्बू ने इस लुक में पिंक स्कार्फ को बेहद सादे और ग्रेसफुल तरीके से कैरी किया है. उन्होंने स्कार्फ को गले के चारों ओर लूजली रैप किया है और दोनों साइड को सामने की ओर रखा है, जिससे स्टाइल नेचुरल और कंफर्टेबल लगता है. ये स्कार्फ न सिर्फ उनके आउटफिट में सॉफ्ट कलर टच जोड़ता है, बल्कि पूरे लुक को एलिगेंट और बैलेंस्ड भी बनाता है.


Winters Fashion Tips: स्कार्फ पहनने का ये तरीका है सबसे बेस्ट, मिलेगा पूरा बॉलीवुड हीरोइन वाला लुक

सोनम कपूर
सोनम ने इस लुक में न्यूट्रल टोन का सॉफ्ट स्कार्फ बेहद एलिगेंट तरीके से स्टाइल किया है. स्कार्फ को उन्होंने गले के चारों ओर लेयर्ड और हल्का सा रैप किया है, जिससे यह न सिर्फ ठंड से बचाता है बल्कि लुक में कोजी और क्लासी फील भी जोड़ता है. फ्रंट में हल्की ड्रेपिंग और नैचुरल फॉल इस स्कार्फ स्टाइल को विंटर के लिए परफेक्ट और एफर्टलेस बनाती है.


Winters Fashion Tips: स्कार्फ पहनने का ये तरीका है सबसे बेस्ट, मिलेगा पूरा बॉलीवुड हीरोइन वाला लुक

Published at : 10 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Sonam Kapoor Kareena Kapoor Khan Shilpa Shetty
