नए फोटोशूट में दिखा बाबिल खान का दमदार ट्रांसफॉर्मेशन, अगले प्रोजेक्ट पर टिकी फैंस की निगाहें

एक्टर बाबिल खान इन दिनों अपने नए फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं. इस फोटोशूट में उनका अंदाज बहुत अलग और दमदार लग रहा है. जैसे ही उन्होंने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, फैंस के बीच हलचल मचने लगी कि वो किस नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं. उनका बदला हुआ लुक और उनका कॉन्फिडेंस उनके आने वाले खास प्रोजेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है.

मुआय थाई की प्रैक्टिस करते दिखे बाबिल

फोटोशूट में बाबिल का स्टाइल बहुत सिंपल, लेकिन शानदार है. कम मेकअप और सिंपल सेटअप के बावजूद उनकी पर्सनैलिटी कमाल की लग रही हैं. उनका लुक देखकर फैंस को लग रहा है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर बहुत मेहनत की है और किसी बड़े रोल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. हाल ही में बाबिल के हाथ में एक स्क्रिप्ट भी देखी गई थी. इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग की विडियोज भी शेयर की थीं, जिनमें वो मुआय थाई की प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे थे. इस वीडियो के सामने आते ही अटकलें तेज होने लगीं कि वो किसी एक्शन फिल्म या वेब सीरीज में नजर आ सकते हैं. हालांकि उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

View this post on Instagram A post shared by Babil (@babil.i.k)

नए प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत?

तस्वीरों की बात करें, तो बाबिल उनमें बहुत कॉन्फिडेंट और अपने काम को लेकर फोकस्ड दिख रहे है. फिल्म इंडस्ट्री में बाबिल खान अपनी सोच और समझदारी से चुने गए किरदारों के लिए जाने जाते हैं. वो ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, जिनमें कहानी और अभिनय को महत्व दिया जाता है. इससे जुड़े एक सूत्र ने बताया कि बाबिल पिछले महीनों से खुद पर काम कर रहे हैं. उन्होंने अपनी फिटनेस और अभिनय पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जो उनके फोटोशूट में साफ झलक रहा है. बताया जा रहा है कि वो इसी महीने किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर सकते है.