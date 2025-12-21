'देशभक्ति को फार्मूला कहना अपमान है इस भावना का', छावा-धुरंधर की सफलता पर विक्की कौशल का रिएक्शन

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल ने साल 2025 की सुपरहिट फिल्म ‘छावा’ और ‘धुरंधर’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अपना रिएक्शन दिया है. आपको बता दें कि यह साल विक्की कौशल और रणवीर सिंह के लिए सबसे यादगार और शानदार साल साबित हुआ.

विक्की ने फिल्म ‘छावा’ में छत्रपति संभाजी महाराज का दमदार रोल निभाया और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया. वहीं रणवीर सिंह ने ‘धुरंधर’ में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट का किरदार निभाकर दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को इम्प्रेस किया. दोनों फिल्मों ने क्रिटिकल और कमर्शियल सफलता हासिल की.

देशभक्ति कोई फॉर्मूला नहीं

'एनडीटीवी' से बात करते हुए विक्की कौशल ने कहा, 'देशभक्ति कोई फॉर्मूला नहीं है और इसे फॉर्मूला कहना इस भावना का अपमान है. देशभक्ति हमारी सच्चाई है, जिसे हम फिल्मों, साहित्य और खेल के जरिए दिखाते हैं.'

विक्की कौशल ने आगे कहा, 'यह तरीका है जिससे हम अपनी बात रख सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमें अपने देश की विविधता, विरासत और सच्चाई पर गर्व है. मुझे गर्व है कि मैं इस बड़े पल का हिस्सा हूं. जहां हम बिना किसी डर के ग्लोबल मैप पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

दोनों फिल्मों में राष्ट्रवाद की ताकत

'छावा’ ओर ‘धुरंधर’ अलग-अलग सिनेमाई शैली होने के बावजूद, दोनों फिल्मों में राष्ट्रवाद की भावना साफ नजर आई. ‘छावा’ और ‘धुरंधर’ ने सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन नहीं किया, बल्कि देशभक्ति की भावनाओं को भी जगाया.

इस शानदार कहानी का असर बॉक्स ऑफिस पर साफ देखा गया. दोनों ही फिल्मों ने दुनिया भर में 500 करोड़ से अधिक की कमाई की. अब इन दिनों ही देशभक्ति फिल्मों पर बात कर विक्की ने अपनी प्रतिक्रिया देकर अपने फैंस का दिल जीत लिया है.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

संभाजी महाराज कही कहानी है ‘छावा’

‘छावा’ फिल्म शिवाजी सावंत के मशहूर मराठी उपन्यास पर आधारित है. इसमें संभाजी महाराज के नौ साल के शासनकाल को दिखाया गया है. फिल्म में उनके मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ निडर संघर्ष को दर्शाया गया है.

विक्की कौशल ने संभाजी महाराज का किरदार निभाया है. रश्मिका मंदाना महारानी येसुबाई भोंसले के रूप में हैं, जबकि अक्षय खन्ना औरंगज़ेब की भूमिका में हैं. साथ ही, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, विनीत कुमार सिंह और डायना पेंटी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.