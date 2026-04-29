साल 2025 में, विक्की कौशल की 'छावा' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया था और हर किसी का दिल जीत लिया था. इसी के साथ 'छावा' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल परफॉर्म किया था और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. वहीं अब रितेश देशमुख अपनी अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' में छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला. इन सबके बीच रितेश ने हाल ही में विक्की को फिल्म की एक झलक देखने के लिए इनवाइट किया था. जिसके बाद 'छावा' एक्टर रितेश की फिल्म की तारीफ करते नजर आए.

रितेश की 'राजा शिवाजी' से इम्प्रेस हुए विक्की कौशल

दरअसल मंगलवार को जियो स्टूडियोज ने 'राजा शिवाजी' के लिए विक्की और रितेश की "शानदार मुलाकात" का एक वीडियो शेयर किया था.। क्लिप में दोनों स्टार्स एक-दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन करते और फिल्म निर्माण के बारे में चर्चा करते हुए दिखाई दिए. रितेश ने सेट के एक यादगार पल के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने क्रू द्वारा "छत्रपति शिवाजी महाराज की जय" के नारे सुनकर अपने रोंगटे खड़े होने का जिक्र किया. इसके बाद वीडियो में विक्की को फिल्म की एक झलक देखते हुए दिखाया गया. इसके बाद 'छावा' एक्टर ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मराठी सिनेमा में इससे पहले कभी ऐसा एक्शन सीक्वेंस देखा गया है." विकी ने फिल्म की रिलीज के लिए रितेश को शुभकामनाएं भी दीं.

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राजा शिवाजी के बारे में

मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड ये एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है जिसे जेनेलिया देशमुख और ज्योति देशपांडे द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. वहीं फिल्म में रितेश के अलावा संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख ने भी अहम रोल प्ले किया है.

इस फिल्म से रितेश और जेनेलिया के बेटों, रियान और राहिल ने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा है. अमोल गुप्ते से ट्रेनिंग लेने के बाद, इन दोनों ने शिवाजी महाराज के बचपन के कई फेज को पर्दे पर उतारा है. बता दें कि राजा शिवाजी 1 मईको सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

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