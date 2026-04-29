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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 BO Day 41: 'भूत बंगला' के आगे 'धुरंधर 2' ने छठे मंगलवार भी मचाया धमाल, कमा डाले इतने करोड़, क्या बन पाएगी 12सौ करोड़ी?

Dhurandhar 2 BO Day 41: 'भूत बंगला' के आगे 'धुरंधर 2' ने छठे मंगलवार भी मचाया धमाल, कमा डाले इतने करोड़, क्या बन पाएगी 12सौ करोड़ी?

Dhurandhar 2 BO Day 41: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' रिलीज के छठे हफ्ते में है लेकिन ये फिल्म अब भी कमाल परफॉर्म कर रही है और करोड़ो में ही कमाई कर रही है. छठे मंगलवार भी इसके कलेक्शन में तेजी देखी गई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Apr 2026 08:48 AM (IST)
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आदित्य धर द्वारा निर्देशित रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' या 'धुरंधर 2' रिलीज के 40 दिन पूरे होने के बाद भी सिनेमाघरों में दर्शकों को खींच रही है. यहां तक कि अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और जाफर जैक्सन की 'माइकल' जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर के बावजूद, ये  स्पाई थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस से टस से मस होने को तैयार नहीं है और छठे हफ्ते में भी अच्छी कमाई कर रही है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 41वें दिन यानी छठे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर 2' ने 41वें दिन कितनी की कमाई?
आदित्य धर की इस फिल्म ने 41वें दिन सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2925 शो में 1.35 करोड़ रुपये कमाए.  इसके साथ ही, फिल्म का कुल ग्रॉस भारतीय कलेक्शन 1356.07 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 1132.99 करोड़ रुपये है.

ये भी पढ़ें:- Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' और 'माइकल' का आतंक, रेंग रही ये फिल्म, जानिए मंगलवार को कैसा रहा 'धुंरधर 2' का हाल

'धुरंधर 2' का 41वें दिन का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
वहीं 41वें दिन 'धुरंधर 2' ने सैकनिल्क के मुताबिक विदेशों में 0.25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 424.75 करोड़ रुपये हो गया. इसके साथ ही, इस स्पाई थ्रिलर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 1780 करोड़ रुपये हो गया है. अगर यही ट्रेंड जारी रहता है, तो रणवीर सिंह की ये फिल्म एसएस राजामौली की 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' के 1788.06 करोड़ रुपये के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है. अगर आदित्य धर की फिल्म यह आंकड़ा पार कर लेती है, तो यह आमिर खान की 'दंगल' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन जाएगी.

'धुरंधर 2' की डे वाइज और वीकवाइज कमाई (भारत में कुल कमाई)

  • वीक 1-674.17 करोड़
  • वीक 2- 263.65 करोड़
  • वीक 3-110.60 करोड़
  • वीक 4- 54.70 करोड़
  • वीक 5- 19.42 करोड़,
  • दिन 37-1.55 करोड़
  •  दिन 38-3.00 करोड़
  •  दिन 39- 3.40 करोड़
  •  दिन 40- 1.05 करोड़
  • दिन 41-1.35 करोड़
  •  कुल कमाई- 1132.99 करोड़

'धुरंधर: द रिवेंज' के बारे में
आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म रणवीर सिंह के किरदार जसकिरत सिंह रंगी की हमजा अली मजारी बनने की कहानी दिखाती हैय फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, आर माधवन और सारा अर्जुन भी हैंय यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जबकि 18 मार्च, 2026 को इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे.

 

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Published at : 29 Apr 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Bhooth Bangla BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2
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