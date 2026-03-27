बचपन के दिनों को याद कर भावुक हुए वरुण धवन, बोले- 'कमाई नहीं होने पर, खर्च कम करना पड़ता था'

आज वरुण धवन भले ही बॉलीवुड के बड़े सितारों में गिने जाते हैं और एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं. लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था. हाल ही में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उनकी परवरिश एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुई. उस समय घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन परिवार का प्यार भरपूर मिला. यही वजह है कि वरुण आज भी अपने उस दौर को बहुत खास मानते हैं.

परिवार ने सिखाई पैसों की अहमियत

बी ए मैन यार के लेटेस्ट एपिसोड में एक बातचीत के दौरान वरुण ने बताया कि उनके पिता डेविड धवन उस समय अपने करियर को संभालने में जुटे रहते थे. वो अक्सर घर से बाहर रहते थे और लगातार काम करते थे. वो स्कूल ऑटो से जाते थे और उन्हें कभी इस बात का बुरा नहीं लगा कि उनके पास सुविधाएं नहीं थीं. उनके लिए जमीन पर सोना हो या बेड पर, सब एक जैसा ही था. उन्होंने यह भी बताया कि घर में माहौल ऐसा था, जहां उनकी मां समझती थी कि जो कुछ मिल रहा है, वो उनके पिता की मेहनत का नतीजा है. जब किसी फिल्म का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता था, तो घर में खर्च कम करने की बात भी होती थी, जिससे उन्हें बचपन से ही पैसों की अहमियत समझ में आई.

अपनी जड़ों को नहीं भूलते वरुण

बता दें, आज वरुण धवन ने अपने दम पर इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान बनाई है. वो भले ही एक फिल्मी परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है. उनके पिता डेविड धवन बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं. वरुण हमेशा कहते हैं कि उनके बचपन की सादगी और परिवार से मिले संस्कार ही उन्हें जमीन से जोड़े रखते हैं. यही कारण है कि सफलता के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वह अपनी जड़ों को नहीं भूलते.