हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 की सुनामी के बीच 1300 करोड़ी फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म, 'पुष्पा 2' से 'धुरंधर' तक सबका रिकॉर्ड टूटना तय!

Varanasi Release Date Confirmed: आज एसएस राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज डेट कंफर्म कर दी है. ये फिल्म 1300 करोड़ के बजट में बनी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 09:33 PM (IST)
'पुष्पा 2' हो या 'धुरंधर' हो या फिर 'बॉर्डर 2'... बॉक्स ऑफिस पर सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस फिल्म के बारे में हम बताने वाले हैं, उसे बनाने वाले का नाम ही थियेटर में भारी भीड़ जुटाने के लिए काफी है. ये कोई और नहीं बल्कि मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली हैं जिन्होंने आज अपनी अपकमिंग मेगा बजट फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज डेट कंफर्म कर दी है.

'वाराणसी' की कंफर्म रिलीज डेट
महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को थियेटर में वर्ल्डवाइड रिलीज होगी.

कंफर्म डेट अनाउंस करने से एक दिन पहले ही बनारस में मेकर्स ने कई होर्डिंग भी लगवाए और ये बता दिया कि फिल्म की रिलीज डेट टलने वाली नहीं है. काफी समय से ऐसी अटकलें थीं कि फिल्म की रिलीज में देरी हो सकती है.

आज सोशल मीडिया के जरिए फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली सहित पूरी स्टारकास्ट ने रिलीज की घोषणा की.

 

 

'वाराणसी' फिल्म का बजट

'वाराणसी' अब तक की इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 1300 करोड़ के बजट में बनी है और इसे इंडियन सिनेमा में एक बेंचमार्क सेट करने वाली फिल्म की तरह देखा जा रहा है.

आमतौर पर फिल्मों को चलाने के लिए सुपरस्टार्स की जरुरत पड़ती है लेकिन जब बात एसएस राजामौली की हो तो फिर उनके नाम पर ही भारी भीड़ थियेटर में उमड़ जाती है. ये नाम अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है. 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी, 'आरआरआर' सहित जिन फिल्मों की बागडोर राजामौली ने अपने हाथ में लीं, सभी ने कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए. ऐसे में 'वाराणसी' को लेकर भी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और ये फिल्म कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ सकती है 'वाराणसी'

  • कोईमोई के मुताबिक 2027 में रिलीज होने वाली वाराणसी ‘पुष्पा 2’ की ओपनिंग डे का रिकॉर्ड तोड़ सकती है जिसके हिंदी वर्जन ने 72 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग की थी.
  • इतना ही नहीं, भारत में सबसे बड़ी ओपनिंग डे कमाई का रिकॉर्ड भी ‘पुष्पा 2’ के नाम है, जिसने 179.25 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. ऐसा माना जा रहा है कि‘वाराणसी’ पहले दिन 200 करोड़ रुपये का नेट आंकड़ा भी पार कर सकती है.
  • ओपनिंग डे के साथ-साथ इस फिल्म से वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करने की उम्मीद है. वजह ये है कि वाराणसी इंडिया के साथ ओवरसीज मार्केट में भी कमा सकती है.

'वाराणसी' फिल्म के बारे में

‘वाराणसी’ एक तेलुगु लैंग्वेज में बन रही एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है. इसमें प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी का रोल निभा रही हैं. वहीं, महेश बाबू 'रुद्र' और पृथ्वीराज सुकुमारन, खलनायक कुंभ की भूमिका में हैं. लीड स्टारकास्ट का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया जा चुका है.

 

Published at : 30 Jan 2026 09:23 PM (IST)
और पढ़ें
