'बॉर्डर 2' के सबसे ज्यादा शो किस शहर में? कहां हो रही ज्यादा कमाई?

'बॉर्डर 2' फिल्म 23 जनवरी को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हपई थी. फिल्म रिलीज के साथ ही अब तक लगातार दूसरे हफ्ते भी फैंस की फेवरेट बनी हुई है. पहले तीन दिनों में ही फिल्म ने 100 से ज्यादा करोड़ का कारोबार कर लिया था. तो वहीं एक हफ्ते ने फिल्म ने पूरे 200 करोड़ कमा लिए हैं. इस फिल्म के कई सारे शोज अलग- अलग शहरों में जिनसे फिल्म की कमाई मं लगातार इजाफा हो रहा है. आइये बताते हैं फिल्म के पहले हफ्ते में कहां कितने शोज थे.

'बॉर्डर 2' के शोज की लिस्ट:

दिल्ली NCR - 1517

मुंबई - 1071

कोलकाता - 297

हैदराबाद - 284

अहमदाबाद - 799

बैंगलोर - 370

पूना - 477

सैकनिक (sacnilk) की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR में इस फिल्म के सबसे ज्यादा 1517 शोज रहे हैं, जिनसे फिल्म ने करीब 20% की कमाई की है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने यहां सबसे ज्यादा कमाई की है. दिल्ली में लोगों की भारी भीड़ फिल्म को अलग- अलग सिनेमाघरों में देखने के लिए पहुंची थी.

तो वहीं मुंबई में फिल्म के 1071 शोज थे, जो दिल्ली के मुकाबले करीब 500 शोज कम थे, ऐसे में मुंबई में भी कमाई तो फिल्म ने ताबड़ातोड़ की है लेकिन उतनी नहीं जितनी दिल्ली में की है. यहां फिल्म ने करीब हजार शोज ने 17% की कमाई की है.

इसके अलावा कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर में 200 से 400 के बीच शोज इस फिल्म को मिले, जिनसे भी इस फिल्म को कमाई में बहुत मदद मिली है. कहीं से 12% तो कहीं से 13 और 15% की कमाई फिल्म ने की है.

तो वहीं अहमदाबाद में 700 शोज मिले, जिसने फिल्म की काफी कमाई बढ़ाई है. इसी के साथ पूना में भी 477 सोज फिल्म को मिले हैं, जिससे करीब 16% कमाई तो इसी शहर से हुई हैं.

इस आंकड़े को देखें तो सबसे ज्यादा कमाई शोज के मद्देनजर दिल्ली NCR से पहले हफ्ते में हुई है. हालांकि अब हाल ही में 'मर्दानी 3' भी रिलीज हो गई है. ऐसे में इस फिल्म को लेकर भी काफी बज है. नई फिल्म की रिलीज के साथ 'बॉर्डर 2' के शोज में भी कमी आई है, ऐसे में अब लगता है कि सनी देओल की फिल्म की कमाई पर इसका थोड़ा- बहुत असर पड़ सकता है.