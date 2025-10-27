एक नई कहानी जो गहरे ह्यूमन इमोशन और एथिकल दुविधाओं से भरी है, अब बड़े पर्दे पर खुलने जा रही है! दरअसल लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स ने ग वध 2 की रिलीज़ डेट की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे. जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में आएगी.



संजय मिश्रा और नीना गुप्ता फिर दिखेंगे दमदार किरदारों में

जसपाल सिंह संधू ने 'वध 2' को लिखा और निर्देशित किया है. यह फिल्म वध की तरह ही उसकी सोच और कहानी को आगे बढ़ाती है. इसमें नए किरदारों के ज़रिए इमोशन और हालात को एक नई कहानी में दिखाया गया है. वध 2 का वादा है कि इसमें वही सच्चाई, असर और दिल छू लेने वाली बात होगी, जिसने वध को खास बनाया था. वहीं मेकर्स ने फाइनली इस मच अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. ये फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.







अनाउंसमेंट के मौके पर मेकर्स ने दोनों कलाकारों को दिखाता एक दमदार पहला लुक जारी किया, जिसने दर्शकों को वध 2 की दुनिया की झलक दी. पोस्टर ने पहले ही लोगों में एक्साइटमेंट और जोश पैदा कर दिया है, जिससे एक नई दिलचस्प कहानी की शुरुआत होने जा रही है.



जसपाल सिंह संधू ने लिखी और डायरेक्ट की दिल छू लेने वाली कहानी

डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू ने कहा, “मैं बहुत खुश हूं कि वध 2 6 फरवरी 2026 को देशभर के थिएटर में रिलीज़ हो रही है. हमने इस कहानी को बहुत दिल से बनाया है ताकि यह दर्शकों को बांधे और सोचने पर मजबूर करे. मैं लव और अंकुर का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने इस कहानी पर भरोसा किया. अब मुझे इंतज़ार है कि दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखें, तो मिलते हैं थिएटर में, कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी!”

प्रोड्यूसर लव रंजन ने कहा, “वध की खूबसूरती इस बात में है कि यह आम लोगों के विश्वास और उनके सामने आने वाली मुश्किल हालात को बहुत सच्चाई से दिखाती है, जो उनके ज़मीर और हिम्मत की परीक्षा लेते हैं. वध 2 में जसपाल ने इस सोच को और भी गहराई से दिखाया है, एक ऐसी कहानी के ज़रिए जो दिलचस्प भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी. हमें बहुत खुशी है कि दर्शक इसे 6 फरवरी से बड़े पर्दे पर देख पाएंगे.”

View this post on Instagram A post shared by Luv Films (@luv_films)



वध 2 के प्रोड्यूसर ने क्या कहा?

प्रोड्यूसर अंकुर गर्ग ने कहा, “वध हमारे लिए एक ऐसी जर्नी थी जैसी हमने पहले कभी नहीं की थी. यह एक ऐसी कहानी थी जिसने हमें हमारे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकालकर एक गहरी, असली और अलग तरह की कहानी की दुनिया में ला खड़ा किया. दर्शकों का प्यार हमारे लिए बहुत कीमती था और इसने हमारे इस विश्वास को मजबूत किया कि अगर हम क्रिएटिव रिस्क लें, तो यादगार सिनेमा बनाया जा सकता है. वध 2 के साथ, हमने इस दुनिया को और आगे बढ़ाया है, इसमें नए लेयर, गहराई और इमोशन जोड़े हैं, और अपने क्रिएटिव लिमिट्स को फिर से चुनौती दी है. मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि दर्शक 6 फरवरी को थिएटर में वध 2 को देखें.”

लव फिल्म्स के बैनर तले बनी वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर लव रंजन और अंकुर गर्ग हैं. यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने जा रही है.