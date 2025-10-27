जय भानुशाली और माही विज की टूटी शादी? क्यों 14 साल बाद इस जोड़ी ने लिया तलाक का फैसला

जय भानुशाली और माही विज टीवी के पॉपुलर कपल माने जाते थे. हालांकी काफी समय से दोनों के अलग होने के रूमर्स फैले हुS थे. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस जोड़ी की 14 साल की शादी टूट गई है और दोनों का ऑफिशियली तलाक हो गया है. जय और माही की एक बेटी भी है. जय और माही के तलाक की अफवाहें जुलाई में सामने आई थीं, और उस समय माही ने क्लियर कर दिया था कि उन्हें क्लियरिफिकेशन देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है.

जय-माही का हुआ तलाक?

दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी की पॉपुलर जोड़ी जय और माही ने कुछ महीने पहले तलाक के लिए अर्जी दी थी और वे लंबे समय से अलग रह रहे. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, "बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं बदला. सैपरेशन हुत पहले हो गया था. उन्होंने कुछ महीने पहले तलाक के लिए अर्जी दी थी. जुलाई-अगस्त में कागज़ात पर साइन हुए और अंतिम मुहर लग गई है, और बच्चों की कस्टडी पर भी फैसला हो गया है."

क्यों टूटी जय और माही की 14 साल की शादी

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि माही और जय भानुशाली के बीच ट्रस्ट इश्यू को लेकर परेशानी शुरू हुई. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सूत्र ने बताया, "कभी अपने जॉइंट व्लॉग के लिए जाने जाने वाले कपल ने साथ में तस्वीरें पोस्ट करना बंद कर दिया है. उनका आखिरी फैमिली कोलैब पोस्ट जून 2024 में था." इस जोड़े को आखिरी बार अगस्त में अपनी बेटी तारा के जन्मदिन पर पब्लिकली एक साथ देखा गया था. इस जोड़े ने अपनी बेटी के लिए लाबुबू-थीम वाली बर्थडे पार्टी होस्ट की थी. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जय भानुशाली ने हाल ही में अपनी बेटियों के साथ की गई एक ट्रिप की तस्वीरें साझा कीं, जबकि माही दो हफ्ते पहले बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थीं.

बता दें कि माही विज और जय भानुशाली ने 2011 में शादी की थी और ये जोड़ी न बच्चों के माता-पिता हैं - बेटी तारा का जन्म 2019 में हुआ, और इन्होंने राजवीर और खुशी को साल 2017 में गोद लिया था.





जब माही विज ने तलाक के रूमर्स पर किया था रिएक्ट

जुलाई में, माही विज ने तलाक की अफवाहों पर रिएक्शन देते हुए हॉटरफ्लाई से कहा था, "अगर ऐसा है भी, तो मैं आपको क्यों बताऊँ? क्या आप मेरे चाचा हैं? क्या आप मेरे वकील की फीस देंगे? लोग किसी के तलाक या अलगाव को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाते हैं? 'जय ऐसा है' फिर कोई और लिखता है, 'जय अच्छा है' वे बस किसी को दोष देना चाहते हैं. क्या आपको सच पता भी है?

उन्होंने आगे कहा था,"यहाँ, लोग सिंगल मदर्स और तलाक को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं. वे मानते हैं कि अब ड्रामा होगा, यह एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, दोनों एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने लगेंगे. मुझे लगता है कि समाज का बहुत दबाव है. बस जियो और जीने दो."