यूएस-ईरान तनाव के बीच परिवार संग दुबई में फंसे विष्णु मांचु, बोले- हम सुरक्षित हैं

एक्टर-फिल्ममेकर विष्णु मांचु अपने परिवार के साथ दुई में हैं. यूएस-ईरान तनाव की वजह से दुबई की सारी फ्लाइट्स सस्पेंड हो गई हैं. इसी कारण से एक्टर वहां फंसे हैं. विष्णु मांचु लगातार फैंस को अपडेट दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि वो और उनका परिवार सुरक्षित है. उन्होंने उन सभी को धन्यवाद कहा जो उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता में हैं.

विष्णु मांचु ने सोशल मीडिया पर दिया अपडेट

विष्णु मांचु ने लिखा- जो लोग मेरी सेफ्टी को लेकर टेंशन में हैं. थैंक्यू. हम दुबई में सुरक्षित हैं. परिवार सुरक्षित है. कभी-कभार दूर से आने वाली आवाज़ों के अलावा, ज़िंदगी शांति के साथ चलती रहती है.

आगे एक्टर ने लिखा- इस तनावपूर्ण समय में जो बात सबसे अलग दिखती है वो है ग्राउंड पर शानदार तैयारी. UAE अधिकारियों की मजबूत लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं.

To everyone concerned about our safety, thank you. 🙏



We are safe in Dubai. The family is safe. Aside from occasional distant sounds, life continues with calm and order.



In tense times, what stands out is the quiet efficiency and brilliant preparedness on the ground. Grateful… — Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) March 2, 2026

इसे पहले विष्णु ने एक वीडियो शेयर किया था. ये वीडियो एक्टर के घर के बाहर से लिया गया था. इसमें आसमान में मिसाइलें दिख रही थीं. विष्णु अपने बेटे को देख रहे थे जो डरा हुआ था. उन्होंने लिखा- दुबई में परिवार से मिलने जा रहा हूं. आसमान में मिसाइल दिख रही हैं. तेज आवाजों से हमारा घर हिल गया और नन्ही आयरा डर गई. शांति के लिए प्रार्थना करता हूं. कहीं भी कोई भी बच्चा अपने घर के ऊपर युद्ध की आवाजों के बीच बड़ा न हो. यूएई डिफेंस फोर्स नागरिकों को सुरक्षित रख रही है. इस तरह के मोमेंट हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितना नाजुक है. शांति के लिए प्रार्थना करिए. हर हर महादेव.

बता दें कि सिंगर एमी विर्क की पत्नी और बच्ची भी दुबई में हैं. सिंगर काफी इमोशनल हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. वहीं एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई में फंसी हैं. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मागी. ताकि वो इंडिया वापस आ सकें.