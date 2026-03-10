एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, जो अभी हाल ही में कुवैत में थीं, ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब वो इंडिया वापस आ रही थीं, तो उन्हें अचानक डर और बेचैनी महसूस हुई. उर्वशी काफी इमोशनल नजर आईं. उन्होंने फैंस से कहा कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और सुरक्षित घर लौटने के लिए प्रार्थना करें.

उर्वशी रौतेला हुई इमोशनल

उर्वशी रौतेला ने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब तक वह प्लेन में बैठीं, उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा था. लेकिन जैसे ही वह बैठ गईं, अचानक उन्हें डर लगने लगा. उन्होंने लिखा,

'जब तक मैं प्लेन में बैठी नहीं थी, सब ठीक था… लेकिन जैसे ही मैं बैठी, अचानक डर का एहसास हुआ और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अचानक बहुत डर लगने लगा.'

उर्वशी रौतेला ने आगे लिखा, 'अभी मुझे थोड़ा असुरक्षित और बेचैन महसूस हो रहा है, और मुझे सच में आपकी दुआओं की जरूरत है. कृपया मुझे अपने ख्यालों में रखें ताकि मेरी यात्रा सुरक्षित हो. यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा. अगर यह भावुक लग रहा है या मैंने आपको कोई चिंता दी हो तो माफ़ कीजिए… बस मैं यह शेयर करना चाहती थी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं. आपकी दुआ और सपोर्ट मेरे लिए इस वक्त बहुत जरूरी हैं.'





रिपोर्ट्स के मुताबिक, उर्वशी कुवैत किसी प्रोफेशनल काम के लिए गई थीं, तभी मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया. वहीं, खबर है कि उर्वशी अब मुंबई सुरक्षित पहुंच चुकी हैं. उन्होंने अपने कार के अंदर से एक वीडियो पोस्ट कर यह कंफर्म किया.

बता दें, इससे पहले, ईशा गुप्ता ने भी अपडेट शेयर किया था कि वह 28 फरवरी से अबू धाबी में फंसी हुई थीं और हाल ही में भारत वापस लौटीं. उन्होंने बताया कि इस स्थिति में रहना बहुत मुश्किल था और उन्होंने भारत और UAE सरकारों का सपोर्ट और तेजी से कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद किया.