हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकभी फीमेल फैन को किस तो कभी पहली पत्नी संग रहा विवाद, जब कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे सिंगर उदित नारायण

कभी फीमेल फैन को किस तो कभी पहली पत्नी संग रहा विवाद, जब कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे सिंगर उदित नारायण

Udit Narayan: उदित नारायण के जीवन में ऐसे कई विवाद रहें हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खिंयों में रहे. उन्होंने शो में एक फीमेल फैन को किस कर लिया था. वहीं अपनी शादियों की वजह से भी लाइमलाइट में आए थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 01:00 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज प्लेबैक सिंगर उदित नारायण आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं है. उदित नारायण एक ऐसी आवाज, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई सदाबहार गाने दिए. 90s और 2000s के दौर में उनकी आवाज लगभग हर बड़े हीरो का चेहरा बन गई थी. रोमांटिक ट्रैक्स, मेलोडी और भावनाओं को अपनी गायकी में पिरो देने की अनोखी कला ने उन्हें इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में शामिल कर दिया. ‘पहला नशा’, ‘दिल तो पागल है’, ‘कुछ कुछ होता है’ से लेकर ‘गलां गुडियां’ तक उनके गाने आज भी हर प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं.

लेकिन अपने शानदार करियर के दौरान उदित नारायण ने जितनी लोकप्रियता हासिल की, उतनी ही बार वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में भी रहे. कई बार वो विवादों में घिरे, कभी स्टेज पर एक फीमेल फैन को किस करने की घटना तो कभी अपनी पहली पत्नी से जुड़े विवाद.

लाइव शो में उदित ने किया फीमेल फैन के लिप पर किस
उदित नारायण ने अपने लाइव परफॉर्मेन्स की दौरान एक फीमेल फैन के लिप पर किस कर दी थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और फिर उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रोल किया. यह घटना उस समय मीडिया में खूब फैली थी और इस वजह से काफी बवाल भी मचा था. उदित नारायण जैसे अच्छे इमेज वाले गायक ने जब इस तरह की हरकत की तो उनके करियर पर भी सवाल खड़ा हो गया.दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उदित नारायण टिप टिप बरसा पानी पर परफॉर्म कर रहे थे. इसी दौरान उनकी एक महिला फैन उनके साथ सेल्फी लेने के लिए स्टेज के पास आ गई. तभी एक महिला फैन ने पीछे मुड़कर उनके गाल पर किस कर लिया. इसके बाद सिंगर ने भी महिला के होठों पर किस कर दिया.


कभी फीमेल फैन को किस तो कभी पहली पत्नी संग रहा विवाद, जब कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे सिंगर उदित नारायण

मामले पर बोले थें उदित नारायण
वहीं इस पूरे मामले पर अब उदित नारायण ने चुप्पी तोड़ी थी. उदित ने एचटी सिटी को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा, “ फैंस इतने दीवाने होते हैं ना. हम लोग ऐसे नहीं हैं. हम डिसेंट लोग हैं. कुछ लोग इसे बढ़ावा देते हैं और इस तरह अपना प्यार दिखाते हैं. उड़ाके क्या करना है अब इस चीज को? भीड़ में बहुत लोग थे और हमारे बॉडीगार्ड भी वहां थे. लेकिन फैंस सोचते हैं कि उन्हें मिलने का चांस मिल रहा है. इसलिए कुछ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं कुछ हाथ पर किस करते हैं. ये सब दीवानगी होती है. उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए.”

शादी को लेकर आए थे विवादों में
किसिंग कॉन्ट्रोवर्सी के अलावा उदित नारायण एक बार अपनी शादी को लेकर भी सुर्ख़ियों में आए थे. आपको बता दें कि उदित नारायण ने दो शादियां की हैं. उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण सिंगर के दूसरी पत्नी के बेटे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उदित की पहली पत्नी ने उनपर आरोप लगाया था कि उन्होंने इस शादी को सबसे छुपाए रखा. साल 1985 में उदित नारायण ने बिहार की रहने वाली रंजना से शादी की थी, इस समय वो बहुत फेमस नहीं थे. सिंगर ने इस शादी की बात को सबसे छुपाए रखा. 


कभी फीमेल फैन को किस तो कभी पहली पत्नी संग रहा विवाद, जब कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे सिंगर उदित नारायण

वहीं सिंगर काम के तलाश में मुंबई गए, और फिर मुंबई में उदित ने एक नेपाली सिंगर दीपा गहतरा से शादी रचा ली. इस शादी से उदित को एक बेटे आदित्य नारायण हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2006 में उदित नारायण किसी शो के लिए पटना आए थे, जिसके बाद उनकी पहली पत्नी रंजना और उनके बीच बहुत विवाद हुआ. वहीं रंजना मीडिया के साथ सिंगर के कमरे में भी घुस गईं थीं. रंजना ने सिंगर उदित नारायण पर अपनी दूसरी शादी के छिपाने का आरोप लगाया.


कभी फीमेल फैन को किस तो कभी पहली पत्नी संग रहा विवाद, जब कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे सिंगर उदित नारायण

वहीं उदित की पहली शादी के बारे में दीपा को भी जानकारी नहीं थी.  सिंगर ने इस बात पर सफाई दी कि ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है. मैं इस महिला को जनता भी नहीं हूं. हालांकि रंजना के पास शादी की फोटो और कुछ डॉक्यूमेंट भी थे.

Published at : 01 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Udit Narayan Birthday Special
