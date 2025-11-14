(Source: ECI | ABP NEWS)
एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर चुकी हैं काजोल-ट्विंकल, जानें फैंस ने गेस किए कौन से नाम
Kajol And Twinkle's Ex Boyfriend: टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में शो की होस्ट ने खुलासा किया कि दोनों ने एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड को डेट किया है. अब सोशल मीडिया पर इस शख्स को लेकर चर्चा तेज है.
'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के लेटेस्ट एपिसोड में कृति सेनन और विक्की कौशल को एक साथ देखा गया और चारों सेलेब्स ने खूब मस्ती भी की. वहीं शो के एक सेगमेंट में ट्विंकल खन्ना ने सबके सामने खुलासा किया कि वो और काजोल एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर चुकी हैं.
इंटरनेट पर बॉलीवुड की डीवाज के पास्ट को लेकर खूब चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर फैंस दोनों के एक्स के नाम को लेकर अपनी-अपनी राय शेयर कर रहे हैं.
काजोल और ट्विंकल खन्ना का था कॉमन बॉयफ्रेंड!
'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के यस और नो सेगमेंट में शो की होस्ट ने अपने पास्ट का खुलासा किया. इस दौरान उनसे पूछा गया कि, बेस्ट फ्रेंड्स को एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड को डेट नहीं करना चाहिए.
इस पर ट्विंकल खन्ना ने कहा, 'मेरे दोस्त मेरे लिए किसी भी शख्स से ज्यादा जरूरी हैं. आदमी तो कहीं पर भी मिल जाएगा.' इसके बाद उन्होंने काजोल की तरफ देखते हुए कहा, 'हमारा तो कॉमन एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है लेकिन हम नाम रिवील नहीं कर सकते हैं. '
इसके बाद सभी ने इस सवाल पर अपनी-अपनी बात रखी. लेकिन इंटरनेट यूजर्स के बीच ट्विंकल खन्ना के इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई और सभी इन एक्ट्रेसेस के कॉमन एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं.
Vicky's take on "bestfriend shouldn't date each other's ex" he disagrees and its actually funny for some reason 😂
byu/Hell_holder11 inBollyBlindsNGossip
फैंस क्या कर रहे गेस
रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुआ जहां बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस के कॉमन एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में चर्चा तेज हो गई है. ज्यादातर यूजर्स अभिषेक कुमार गट्टू का नाम गेस कर रहे हैं. तो वहीं कई लोगों ने अभिषेक कपूर और बॉबी देओल के नाम का भी जिक्र किया.
तो वहीं दूसरे यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि दोनों एक्ट्रेसेस अपने-अपने पतियों की बात कर रही हैं. काजोल के खुद इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें अक्षय कुमार पर क्रश था. एक यूजर ने कमेंट कर बताया कि ट्विंकल खन्ना और अजय देवगन भी कुछ टाइम तक एक-दूसरे को डेट कर चुके हैं.
