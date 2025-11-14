साउथ स्टार धनुष और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ का फैंस में काफी बज बना हुआ है. ये एक जुनूनी लव स्टोरी फिल्म है. जिसकी रिलीज का सभी को लंबे वक्त से इंतजार है. वहीं फैंस को एक बड़ी ट्रीट देते हुए मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर आउट कर दिया है. ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है.

'तेरे इश्क में' का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज

कृति सेनन और धनुष की इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म का ट्रेलर टी सीरीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. ट्रेलर 3.22 मिनट का है. जिसकी शुरुआत कृति और धनुष से होती है. धनुष फिल्म में फाइटर पायलट का रोल निभा रहे हैं. इसके अलावा ट्रेलर में दोनों के बीच जुनूनी दीवानगी देखने को मिली है. जिसमें पहले कुछ कॉमेडी, रोमांस और फिर दमदार एक्शन होता है. इसी बीच धनुष ये भी बोलते हैं कि, ‘मैं प्यार में पड़ा तो दिल्ली फूंक दूंगा..’ फिल्म में कृति का रोल भी शानदार नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ट्रेलर देख फिल्म को ब्लॉकबस्टर कह रहे हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

ये एक इंटेस लव स्टोरी है. जो धनुष और कृति सेनन के इर्द-गिर्द घूमती है. लव स्टोरी एक बार फिर फिल्म ‘रांझणा’ की तरह बनारस पर आधारित है. फिल्म में धनुष जुनूनी आशिक शंकर बने है. जो अपने प्यार को पाने के लिए हर किसी से लड जाते हैं. वहीं कृति ट्रेलर में उलझन और दर्द सहती दिखाई दी हैं. फिल्म में लव स्टोरी के अलावा देशभक्ति को भी दिखाया गया. फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने मिलकर लिखी है. इसका निर्देशन आनंद एल राय कर रहे हैं.

बता दें कि फिल्म ‘तेरे इश्क में’ 28 नवंबर 2025 को हिंदी और तमिल में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. धनुष की बात करें तो वो इससे पहले 'रांझणा' और 'अतरंगी रे' जैसे शानदार लव स्टोरी फिल्में कर चुके हैं.

