फिल्मी दुनिया से दूर ट्विंकल खन्ना लेखक और खुद के ओटीटी शो की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. अब उन्होंने अपनी मचअवेटेड बुक 'मिसेज फनीबोन्स: शीज जस्ट लाइक यू एंड अ लॉट लाइक मी' का सीक्वल रिलीज कर दिया है.

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बुक लॉन्च करते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई बुक को लेकर सोशल मीडिया अपडेट किया है और फैंस को 'मिसेज़ फनीबोन्स रिटर्न्स' के बारे में जानकारी दी है.

बुक का पहला लुक किया शेयर

एक्ट्रेस ने बुक का पहला लुक शेयर कर लिखा- मैं अब तक जितने भी बुक फेयर पर गई हूं, लोगों ने जरूर मिसेज़ फनीबोन्स के सीक्वल के बारे में पूछा है, आखिरकार वो आ ही गया है. उन्होंने आगे लिखा, "महिलाओं के जीवन, राजनीति, धर्मगुरुओं, खबरों, नुकसान, दुख, बढ़ती उम्र और हंसी के बारे में लिखने के दस साल.

एक दशक से देख रही हूं कि भारत महिलाओं को कैसे देखता है और मैं भारत को कैसे देखती हूं. इस बार मिसेज़ फनीबोन्स रिटर्न्स, बड़ी हैं, समझदार हैं? मिसेज़ फनीबोन्स और वेलकम टू पैराडाइज तक, मेरी कौन सी किताब ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया?

पहले पार्ट को मिला था अच्छा रिस्पांस

बता दें कि ट्विंकल खन्ना की 'मिसेज फनीबोन्स' के पहले पार्ट को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था. इस किताब की 1 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी थीं और ये साल 2015 की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बनी थी. इस बुक को पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था. बुक में आधुनिक महिलाओं के जीवन को बारीकी से दिखाया है, जो सुबह उठने से पहले खाना बनाती हैं, फिर काम पर जाती हैं और आते वक्त भी यही सोचती हैं कि रात को खाने में क्या बनाना है.

बता दें, बुक की कहानी काल्पनिक और हास्य से भरी है, जिसे एक्ट्रेस ने बहुत चटपटे अंदाज से लिखा है. बुक के पहले पार्ट को अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद ही अब एक्ट्रेस ने बुक का दूसरा पार्ट भी रिवील कर दिया है.

ट्विंकल खन्ना लेखनी के अलावा होस्टिंग भी कर रही हैं. वे काजोल के साथ ओटीटी टॉक शो "टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल" में दिख रही हैं, जहां एक्ट्रेस बॉलीवुड सिलेब्स के साथ मिलकर मस्ती करती हैं और उनकी जिंदगी से जुड़े रहस्यों से पर्दा भी उठाती हैं.