लोका चैप्टर 1 की कल्याणी प्रियदर्शन की 10 तस्वीरें, 75 दिनों ने सिनेमाघरों पर छाई हुई हैं

लोका चैप्टर 1 की कल्याणी प्रियदर्शन की 10 तस्वीरें, 75 दिनों ने सिनेमाघरों पर छाई हुई हैं

Kalyani Priydarshan 10 Photos: कल्याणी प्रियदर्शन इन दिनों हर जगह छाई हुई हैं. उनकी फिल्म लोका चैप्टर 1 को रिलीज हुए 75 दिन हो गए हैं. और 75 दिनों से सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 03:07 PM (IST)

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Kalyani Priydarshan 10 Photos: कल्याणी प्रियदर्शन इन दिनों हर जगह छाई हुई हैं. उनकी फिल्म लोका चैप्टर 1 को रिलीज हुए 75 दिन हो गए हैं. और 75 दिनों से सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है.

साउथ इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं. दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. हाल ही में आई फिल्म लोकाह चैप्टर 1 में कल्याणी ने अपनी एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस कर दिया. और उनकी ये फिल्म 75 दिनों ने सिनेमाघरों पर छाई हुई हैं.

1/10
मशहूर फिल्ममेकर प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन ने अपने करियर की शुरुआत ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष 3' से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की.
मशहूर फिल्ममेकर प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन ने अपने करियर की शुरुआत ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष 3' से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की.
2/10
फिर उन्होंने 2017 में फिल्म 'हेलो' से फिल्मी पर्दे पर कदम रखा. इसके बाद 2019 में 'हीरो', 2020 में मलयालम फिल्म 'वरने अवश्यमंद', 'ब्रो डैडी', 'हृदयम' जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
फिर उन्होंने 2017 में फिल्म 'हेलो' से फिल्मी पर्दे पर कदम रखा. इसके बाद 2019 में 'हीरो', 2020 में मलयालम फिल्म 'वरने अवश्यमंद', 'ब्रो डैडी', 'हृदयम' जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
3/10
बता दें कि, एक्ट्रेस ने हालिया रिलीज फिल्म 'लोकाह: चैप्टर 1' में लीड रोल निभाया है.
बता दें कि, एक्ट्रेस ने हालिया रिलीज फिल्म 'लोकाह: चैप्टर 1' में लीड रोल निभाया है.
4/10
फिल्म में एक्ट्रेस ने चंद्रा का किरदार निभाया. इस फिल्म ने इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को अलग पहचान दिलाई है.
फिल्म में एक्ट्रेस ने चंद्रा का किरदार निभाया. इस फिल्म ने इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को अलग पहचान दिलाई है.
5/10
फिल्म की कहानी और एक्टर्स की एक्टिंग की खूब तारीफ की जा रही है.
फिल्म की कहानी और एक्टर्स की एक्टिंग की खूब तारीफ की जा रही है.
6/10
बता दें कि, 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' 28 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
बता दें कि, 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' 28 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
7/10
फिल्म को रिलीज हुए 75 दिन हो गए हैं, और ये अभी तक सिनेमाघरों में टिकी हुई है.
फिल्म को रिलीज हुए 75 दिन हो गए हैं, और ये अभी तक सिनेमाघरों में टिकी हुई है.
8/10
फिल्म के 75 दिन सिनेमाघरों पर पूरे होने पर मेकर्स बहुत खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके भी फैंस के साथ ये खुशी जाहिर की है.
फिल्म के 75 दिन सिनेमाघरों पर पूरे होने पर मेकर्स बहुत खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके भी फैंस के साथ ये खुशी जाहिर की है.
9/10
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कलेक्शन के मामले में इससे कई फिल्में पीछे रह गई हैं.
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कलेक्शन के मामले में इससे कई फिल्में पीछे रह गई हैं.
10/10
थियेटर रिलीज के बाद, फिल्म को 31 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है.
थियेटर रिलीज के बाद, फिल्म को 31 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है.
Published at : 12 Nov 2025 03:07 PM (IST)
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
बिहार
Exit Poll: एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'
एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Delhi Blast: क्या पुलिस की पोस्ट ने किया आरोपी उमर को पैनिक?, देखिए पूरी रिपोर्ट
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में 12 में से 8 शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपा गया
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर J&K पुलिस से पूछे गए 5 चौंकाने वाले सवाल! | Red Fort Bomb Blast Case
Delhi Red Fort Blast: शाहीन के Maharashtra कनेक्शन की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी- सूत्र | Breaking
Delhi Red Fort Blast: मिल गए सबूत, बेनकाब आतंक की 'D कंपनी' ! | Terror Alert | ABP News

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
बिहार
Exit Poll: एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'
एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Fatty Liver Disease Symptoms: आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
जनरल नॉलेज
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget