एक्सप्लोरर
(Source: Poll of Polls)
लोका चैप्टर 1 की कल्याणी प्रियदर्शन की 10 तस्वीरें, 75 दिनों ने सिनेमाघरों पर छाई हुई हैं
Kalyani Priydarshan 10 Photos: कल्याणी प्रियदर्शन इन दिनों हर जगह छाई हुई हैं. उनकी फिल्म लोका चैप्टर 1 को रिलीज हुए 75 दिन हो गए हैं. और 75 दिनों से सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है.
साउथ इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं. दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. हाल ही में आई फिल्म लोकाह चैप्टर 1 में कल्याणी ने अपनी एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस कर दिया. और उनकी ये फिल्म 75 दिनों ने सिनेमाघरों पर छाई हुई हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 12 Nov 2025 03:07 PM (IST)
साउथ सिनेमा
10 Photos
लोका चैप्टर 1 की कल्याणी प्रियदर्शन की 10 तस्वीरें, 75 दिनों ने सिनेमाघरों पर छाई हुई हैं
साउथ सिनेमा
8 Photos
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
साउथ सिनेमा
7 Photos
SSMB 29 से जुड़ी ये 5 खास बातें जान लीजिए, आखिर क्यों बढ़ गई फैंस की एक्साइटमेंट?
साउथ सिनेमा
7 Photos
राज संग सामंथा ने कंफर्म किया रिश्ता! कैमरे के सामने बाहों में बाहें डालकर दिए पोज
साउथ सिनेमा
10 Photos
स्टाइल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं अनुष्का शेट्टी, 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
साउथ सिनेमा
7 Photos
महेश बाबू की 'भांजी' के आगे हर कोई है फीका, डेब्यू करते ही कर देंगी स्टार किड्स की छुट्टी
साउथ सिनेमा
7 Photos
दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर वाइफ संग रोमांटिक हुए वरुण, नन्हे बेटे की भी दिखाई झलक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
बिहार
एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'
इंडिया
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
साउथ सिनेमा
10 Photos
लोका चैप्टर 1 की कल्याणी प्रियदर्शन की 10 तस्वीरें, 75 दिनों ने सिनेमाघरों पर छाई हुई हैं
साउथ सिनेमा
8 Photos
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion