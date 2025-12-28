कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है. ओपनिंग डे पर फिल्म दहाई के आंकड़े को भी नहीं पार कर पाई. उसके बाद के दिनों में तो हालत और भी खराब होती चली गई.

फिल्म को रिलीज हुए आज 4 दिन हो चुके हैं और चौथे दिन रविवार की छुट्टी का फायदा जिस तरह से 'धुरंधर' और 'अवतार 3' को मिल रहा है, नई फिल्म होने के बावजूद कार्तिक की फिल्म को वो फायदा मिलता नहीं दिख रहा है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म की कमाई घटकर 5.25 करोड़ रह गई. तीसरे दिन भी फिल्म की कमाई में कुछ खास बढ़ोतरी होती नहीं दिखी. ये 5.5 करोड़ पर आकर थम गई.

अब आज चौथे दिन फिल्म ने 8:05 बजे तक 4.41 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 22.91 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

कार्तिक-अनन्या की फिल्म को हिट होने के लिए बजट का दोगुना कमाना होगा यानी करीब 180 करोड़. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म को 90 करोड़ रुपये के बड़े बजट में बनाया गया है और फिल्म ने 3 दिनों में 26 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के लिए मुश्किल बनी 'धुरंधर'

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 3 स्टार देते हुए बढ़िया एंटरटेनिंग लवस्टोरी बताया था. हालांकि, इसके बावजूद दर्शकों के पास 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्म का ऑप्शन होने की वजह से लोग इस फिल्म की टिकट खरीदने से बजाय रणवीर सिंह की फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं.