Box Office: 'अवतार फायर एंड ऐश' उस फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी जिसे शाहरुख खान के नाम पर खूब देखा गया
Avatar Fire And Ash Box Office Collection Day 10: 'अवतार 3' ने सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों में शामिल 'ओपनहाईमर' और 'डॉ. स्ट्रेंज' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब 2024 बड़ी फिल्म भी पीछे होने वाली है.
जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' भले ही इंडिया में अपने पिछले पार्ट 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' (391.40 करोड़ रुपये) के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधे के बराबर भी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन फिल्म इंडिया में नया रिकॉर्ड बना चुकी है.
फिल्म इंडिया में टॉप 10 कमाई वाली हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में कई फिल्मों को पीछे करते हुए अपनी जगह बना चुकी है. साथ ही, उस फिल्म को भी पीछे करने वाली है जिसे इंडिया में शाहरुख खान और आर्यन खान ने सबकी फेवरेट फिल्म बना दिया था. यहां जानिए क्या खास करने वाली है ये फिल्म.
'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'अवतार 3' ने पहले हफ्ते में 109.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. 8वें दिन और 9वें दिन 7.65 करोड़ और 9.6 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फिर से जबरदस्त वापसी की.
अब 10वें दिन यानी आज फिल्म ने 6:05 बजे तक 7.95 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 134.7 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'अवतार फायर एंड ऐश' ने तोड़ा 'ओपनहाईमर' समेत इन हॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड
सैक्निल्क की लिस्ट के मुताबिक 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' ने इंडिया में 131.15 करोड़ और 'ओपनहाईमर' ने 131.75 करोड़ कमाए थे. दोनों फिल्मों का रिकॉर्ड टूट चुका है. अब आने वाले कुछ घंटों में इन दो फिल्मों का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है.
- डेडपूल एंड वुल्वरीन- 136.15 करोड़
- मुफासा द लॉयन किंग- 137.75 करोड़
View this post on Instagram
शाहरुख खान और आर्यन खान की फिल्म भी हो जाएगी पीछे
'मुफासा द लॉयन किंग' साल 2024 में आई और 137.75 करोड़ रुपये का धाकड़ कलेक्शन कर पाई. इस फिल्म के इतने बड़े कलेक्शन की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि फिल्म बहुत अच्छी थी. बल्कि ये भी थी कि इसमें सिंबा और मुफासा कैरेक्टर्स को शाहरुख खान और आर्यन खान ने आवाज दी थी. इसकी वजह से भी इंडियन दर्शक फिल्म देखने के लिए खिंचे चले गए. हालांकि, अब इसका रिकॉर्ड तोड़ने से 'अवतार 3' कुछ कदम दूर है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL