हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनTu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: हैंडसम कार्तिक-मैच्योर अनन्या, कमाल लोकेशन्स, बढ़िया एंटरटेनर है ये अनोखी लव स्टोरी

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: हैंडसम कार्तिक-मैच्योर अनन्या, कमाल लोकेशन्स, बढ़िया एंटरटेनर है ये अनोखी लव स्टोरी

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी फिल्म रिलीज हो गई है. फिल्म में कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं कैसी है फिल्म.

By : अमित भाटिया | Updated at : 25 Dec 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

लव स्टोरीज एक ऐसा जोनर है जो बहुत लोगों को अपील करता है. बहुत से लोग हैं जो मार काट और वॉयलेंस वाली फिल्में पसंद नहीं करते या उनसे ऊब गए हैं. ऐसे लोगों के लिए करण जौहर अपने स्टाइल वाली एक फिल्म लेकर आए हैं. करण जौहर के साथ दिक्कत है उनका नाम, कुछ लोग अगर फिल्म में थैंक्स करण जौहर भी लिखा देख लेते हैं तो उसे ट्रोल करने लगते हैं. जबकि करण का उस फिल्म से कुछ खास लेना देना भी नहीं होता, लेकिन करण और उनकी लव स्टोरीज की अपनी एक अलग ऑडियंस है और उस ऑडियंस को ये फिल्म खूब पसंद आने वाली है.

कहानी

रे यानि कार्तिक आर्यन अपनी मम्मी पिंकी यानि नीना गुप्ता के साथ एक वेडिंग प्लानिंग एजेंसी चलाता है. अमेरिका में रहता है, इंडिया में एक शादी करवाने आया है और क्रोएशिया जाते हुए उसकी मुलाकात रूमी यानि अनन्या पांडे से होती है. फिर दोनों को प्यार तो होता है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, और फिर क्या कुछ होता है ये जानने के लिए थिएटर चले जाइए.

कैसी है फिल्म

इस फिल्म में वो सब है जो हमें एक हिंदी फिल्म में चाहिए होता है. अच्छे दिखने वाले हीरो हीरोइन, कमाल की लोकेशन, कमाल के कॉस्टयूम, अच्छी कहानी, बढ़िया म्यूजिक, इमोशन और लास्ट में एक मैसेज, फिल्म की शुरुआत टिपिकल लव स्टोरी की तरह होती है, बढ़िया विजुअल दिखते हैं.

क्रोएशिया की लोकेशन्स देखकर आपका वहां जाने का मन कर जाएगा. आपको फर्स्ट हाफ में विजुअल तो अच्छे दिखते हैं लेकिन लगता है कि फिल्म में कुछ नया होगा या नहीं. लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म में ट्विस्ट आते हैं और फिल्म आपको इमोशनल भी करती है. एंड में आप एक मुस्कान के साथ थिएटर से बाहर निकलते हैं. एक दम टेंशन फ्री और एक दम फ्रेश, गाने बढ़िया है और गानों के दौरान जो कार्तिक के कपड़े चेंज होते हैं.

आपका कॉस्टयूम डिजाइनर को जादू की झप्पी देने का मन करता है. फिल्म में कई जगह अच्छे कॉमिक पंच हैं जो आपको हंसाते हैं. कुल मिलाकर ये एक फील गुड फिल्म है. जहां आप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन होते हैं और आपका मजा आता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

एक्टिंग

कार्तिक आर्यन ने बढ़िया काम किया है, कार्तिक वैसे भी बॉलीवुड के सबसे मेहनती एक्टर्स में से एक हैं, जो वो अपनी बॉडी दिखाते हैं तो बस कुछ लोगों को टिकट के पैसे तो वहीं वसूल हो जाते हैं. कार्तिक आधा काम अपने लुक्स से करते हैं और बाकी अपनी एक्टिंग से. अनन्या काफी मैच्योर लगी हैं, और उनका किरदार भी वैसा है. एक एक्टर के तौर पर वो आगे बढ़ रही हैं और ये फिल्म इस बार को साबित करते हैं.

इस फिल्म में आलिया भट्ट की मिमिक्री करने वाली Chandni Bhabhda भी हैं. उनका काम बहुत इम्प्रेसिव हैं. जैकी श्रॉफ ने बढ़िया काम किया है. नीना गुप्ता अच्छी लगी हैं. बाकी के एक्टर्स अपने अपने रोल्स में फिट हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

करन श्रीकांत शर्मा की राइटिंग ठीक है. फर्स्ट हाफ को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं. लेकिन सेकेंड हाफ में कसर पूरी हो जाती है. समीर विद्वंस का डायरेक्शन अच्छा है. उन्होंने एक्टर्स और लोकेशन्स को कमाल तरीके से इस्तेमाल किया है.

कुल मिलाकर लव स्टोरीज और कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो हर हाल में देखिए.

रेटिंग- 3 स्टार्स 

Published at : 25 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Tags :
Ananya Pandey Kartik Aaryan Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
ABP Premium

वीडियोज

Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | South India News | PM Modi | Unnao Rape Case | Merry Christmas
BMC Election से पहले फिर गर्माया हिंदी का मुद्दा, पोस्टर में कहा, मराठी का अपमान करोगे तो ....
UP News: एक ऑटो... 24 सवारी... जान पर ना पड़ जाए भारी
Rajasthan के Sikar में वन मंत्री और डीएम के बीच हुई बहस, मंत्री ने फेंक दी फाइल । Rajasthan
Tamilnadu के Kadnoor में हो गया बड़ा सड़क हादसा,कडनूर में बस का टायर फटने से हुई टक्कर

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
अरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे
अरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे
यूटिलिटी
रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?
रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?
ट्रेंडिंग
"भाई को इंडिया और इटली वाले मिलकर खोज रहे हैं" पनीर और मोमो सॉस के साथ शख्स ने बनाया भटूरा पिज्जा
हेल्थ
किस आटे की रोटी से जल्दी हो सकता है कैंसर? दिक्कत से पहले पहचानें खतरा
किस आटे की रोटी से जल्दी हो सकता है कैंसर? दिक्कत से पहले पहचानें खतरा
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget