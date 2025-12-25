लव स्टोरीज एक ऐसा जोनर है जो बहुत लोगों को अपील करता है. बहुत से लोग हैं जो मार काट और वॉयलेंस वाली फिल्में पसंद नहीं करते या उनसे ऊब गए हैं. ऐसे लोगों के लिए करण जौहर अपने स्टाइल वाली एक फिल्म लेकर आए हैं. करण जौहर के साथ दिक्कत है उनका नाम, कुछ लोग अगर फिल्म में थैंक्स करण जौहर भी लिखा देख लेते हैं तो उसे ट्रोल करने लगते हैं. जबकि करण का उस फिल्म से कुछ खास लेना देना भी नहीं होता, लेकिन करण और उनकी लव स्टोरीज की अपनी एक अलग ऑडियंस है और उस ऑडियंस को ये फिल्म खूब पसंद आने वाली है.

कहानी

रे यानि कार्तिक आर्यन अपनी मम्मी पिंकी यानि नीना गुप्ता के साथ एक वेडिंग प्लानिंग एजेंसी चलाता है. अमेरिका में रहता है, इंडिया में एक शादी करवाने आया है और क्रोएशिया जाते हुए उसकी मुलाकात रूमी यानि अनन्या पांडे से होती है. फिर दोनों को प्यार तो होता है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, और फिर क्या कुछ होता है ये जानने के लिए थिएटर चले जाइए.

कैसी है फिल्म

इस फिल्म में वो सब है जो हमें एक हिंदी फिल्म में चाहिए होता है. अच्छे दिखने वाले हीरो हीरोइन, कमाल की लोकेशन, कमाल के कॉस्टयूम, अच्छी कहानी, बढ़िया म्यूजिक, इमोशन और लास्ट में एक मैसेज, फिल्म की शुरुआत टिपिकल लव स्टोरी की तरह होती है, बढ़िया विजुअल दिखते हैं.

क्रोएशिया की लोकेशन्स देखकर आपका वहां जाने का मन कर जाएगा. आपको फर्स्ट हाफ में विजुअल तो अच्छे दिखते हैं लेकिन लगता है कि फिल्म में कुछ नया होगा या नहीं. लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म में ट्विस्ट आते हैं और फिल्म आपको इमोशनल भी करती है. एंड में आप एक मुस्कान के साथ थिएटर से बाहर निकलते हैं. एक दम टेंशन फ्री और एक दम फ्रेश, गाने बढ़िया है और गानों के दौरान जो कार्तिक के कपड़े चेंज होते हैं.

आपका कॉस्टयूम डिजाइनर को जादू की झप्पी देने का मन करता है. फिल्म में कई जगह अच्छे कॉमिक पंच हैं जो आपको हंसाते हैं. कुल मिलाकर ये एक फील गुड फिल्म है. जहां आप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन होते हैं और आपका मजा आता है.

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

एक्टिंग

कार्तिक आर्यन ने बढ़िया काम किया है, कार्तिक वैसे भी बॉलीवुड के सबसे मेहनती एक्टर्स में से एक हैं, जो वो अपनी बॉडी दिखाते हैं तो बस कुछ लोगों को टिकट के पैसे तो वहीं वसूल हो जाते हैं. कार्तिक आधा काम अपने लुक्स से करते हैं और बाकी अपनी एक्टिंग से. अनन्या काफी मैच्योर लगी हैं, और उनका किरदार भी वैसा है. एक एक्टर के तौर पर वो आगे बढ़ रही हैं और ये फिल्म इस बार को साबित करते हैं.

इस फिल्म में आलिया भट्ट की मिमिक्री करने वाली Chandni Bhabhda भी हैं. उनका काम बहुत इम्प्रेसिव हैं. जैकी श्रॉफ ने बढ़िया काम किया है. नीना गुप्ता अच्छी लगी हैं. बाकी के एक्टर्स अपने अपने रोल्स में फिट हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

करन श्रीकांत शर्मा की राइटिंग ठीक है. फर्स्ट हाफ को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं. लेकिन सेकेंड हाफ में कसर पूरी हो जाती है. समीर विद्वंस का डायरेक्शन अच्छा है. उन्होंने एक्टर्स और लोकेशन्स को कमाल तरीके से इस्तेमाल किया है.

कुल मिलाकर लव स्टोरीज और कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो हर हाल में देखिए.

रेटिंग- 3 स्टार्स