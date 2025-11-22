अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर 'दे दे प्यार दे 2' ने अपना पहला हफ़्ता पूरा कर लिया है. रिलीज के 7 दिनों में इस फिल्म की कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. हालांकि ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है लेकिन अब इसके टक्कर देने के लिए कुछ और फिल्में सिनेमाघरों में पहुंच चुकी हैं. चलिए यहां जानते हैं 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे कितना कलेक्शन किया है?

'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 8वें दिन कितनी की कमाई?

'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक ठीक-ठाक परफॉर्म किया है. हालांकि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से अच्छा रिव्यू मिला था लेकिन शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद इसकी कमाई हर दिन गिरती चली गई. किसी तरह 'दे दे प्यार दे 2' 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई है. वैसे अब इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म को सिनेमाघरों में टक्कर देने के लिए नई फिल्में फरहान अख्तर की 120 बहादुर और रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदसानी की मस्ती 4 भी आ चुकी है. इन दोनों फिल्मों की रिलीज से 'दे दे प्यार दे 2' की कमाई को झटका लगा है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के पहले हफ्ते में 51.25 करोड़ की कमाई की है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 2.25 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ 'दे दे प्यार दे 2' की 8 दिनों की कुल कमाई अब 53.50 करोड़ रुपये हो गई है.

रकुल प्रीत के करियर की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म

'दे दे प्यार दे 2' में अजय देवगन संग रकुल प्रीत की रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आ रही है. हालांकि फिल्म उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर नोट नहीं बटोर पा रही है. फिर भी ये फिल्म 53 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रकुल के करियर की दूसरी सबसे बडी बन चुकी है. अब इसके निशाने पर दे दे प्यार दे है जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 104.13 करोड़ रुपये है. इस फिल्म को मात देने के लिए 'दे दे प्यार दे 2' को 50 करोड़ की कमाई और करनी होगी जो फिलहाल मुश्किल लग रही है.

'दे दे प्यार दे 2' क्या वसूल पाएगी बजट?

'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. हैरानी की बात ये है कि अजय देवगन का स्टार पावर भी फिल्म की कमाई में इजाफा नहीं कर पा रह है. वहीं 'दे दे प्यार दे 2' की लागत की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है. ये 8 दिन में 53.50 करोड़ ही कमा पाई है. फिल्म की ठंडी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखते हुए अब इसके लिए अपनी लागत वसूल कर पाना मुश्किल लग रहा है. हालांकि अगर दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आती है तो हो सकता है कि ये कमाल कर जाए. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर हैं.