हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDe De Pyaar De 2 BO Day 8: 'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म

De De Pyaar De 2 BO Day 8: 'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म

De De Pyaar De 2 BO Day 8: 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर अब ठंडी पड़ती जा रही है. रिलीज के 8वें दिन भी अजय देवगन स्टारर इस फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर 'दे दे प्यार दे 2' ने अपना पहला हफ़्ता पूरा कर लिया है. रिलीज के 7 दिनों में इस फिल्म की कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. हालांकि ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है लेकिन अब इसके टक्कर देने के लिए कुछ और फिल्में सिनेमाघरों में पहुंच चुकी हैं. चलिए यहां जानते हैं 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे कितना कलेक्शन किया है?

'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 8वें दिन कितनी की कमाई?
'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक ठीक-ठाक परफॉर्म किया है. हालांकि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से अच्छा रिव्यू मिला था लेकिन शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद इसकी कमाई हर दिन गिरती चली गई. किसी तरह 'दे दे प्यार दे 2' 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई है. वैसे अब इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म को सिनेमाघरों में टक्कर देने के लिए नई फिल्में फरहान अख्तर की 120 बहादुर और रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदसानी की मस्ती 4 भी आ चुकी है. इन दोनों फिल्मों की रिलीज से 'दे दे प्यार दे 2' की कमाई को झटका लगा है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के पहले हफ्ते में 51.25 करोड़ की कमाई की है.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 2.25 करोड़ का कारोबार किया है.
  • इसी के साथ 'दे दे प्यार दे 2' की 8 दिनों की कुल कमाई अब 53.50 करोड़ रुपये हो गई है.

रकुल प्रीत के करियर की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
'दे दे प्यार दे 2' में अजय देवगन संग रकुल प्रीत की रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आ रही है. हालांकि फिल्म उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर नोट नहीं बटोर पा रही है. फिर भी ये फिल्म 53 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रकुल के करियर की दूसरी सबसे बडी बन चुकी है. अब इसके निशाने पर दे दे प्यार दे है जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 104.13 करोड़ रुपये है. इस फिल्म को मात देने के लिए 'दे दे प्यार दे 2' को 50 करोड़ की कमाई और करनी होगी जो फिलहाल मुश्किल लग रही है.

'दे दे प्यार दे 2' क्या वसूल पाएगी बजट?  
'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. हैरानी की बात ये है कि अजय देवगन का स्टार पावर भी फिल्म की कमाई में इजाफा नहीं कर पा रह है. वहीं 'दे दे प्यार दे 2' की लागत की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है. ये 8 दिन में 53.50 करोड़ ही कमा पाई है. फिल्म की ठंडी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखते हुए अब इसके लिए अपनी लागत वसूल कर पाना मुश्किल लग रहा है. हालांकि अगर दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आती है तो हो सकता है कि ये कमाल कर जाए. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर हैं.

 

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Ajay Devgn R. Madhavan Box Office De De Pyaar De 2 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
ओटीटी
SSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
ओटीटी
SSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
हेल्थ
Breast Cancer: सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget