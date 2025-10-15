इस हफ्ते के सबसे पसंद किए जाने वाली गानों की लिस्ट भी आ गई है. सैयारा ने अभी भी अपना बादशाहत कायम रखी है तो वहीं 'थामा' के दो नए गाने चार्टबस्टर बन गए हैं.

1. सैयारा

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा के टाइटल ट्रैक का नाम शुमार है. इस गाने को रिलीज हुए लगभग 4 महीने होने वाले है लेकिन अभी तक इसकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़ कर बोल रही है. फहीम अब्दुल्ला ने अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को अपनी आवाज दी है तो वहीं इरशाद कामिल ने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं.

2. दिलबर की आंखों का

'दिलबर की आंखों का' नोरा फतेही ने अपने अमेजिंग डांस मूव्स से सभी को अपना दीवाना बना दिया है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' का इस सॉन्ग को काफी पसंद किया जा रहा है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते इस आइटम सॉन्ग को काफी पसंद किया गया और टॉप 5 की लिस्ट में इसने दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है. महज 1 हफ्ते पहले ही ये गाना रिलीज हुआ और अब ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. रश्मीत कौर और जिगर सरैया ने अपनी आवाज देकर इस गाने को चार्टबस्टर बना दिया है.

3. बिजुरिया

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. लेकिन रिलीज के पहले से ही इसके गानों को काफी पसंद किया जा रहा था. तो वहीं मूवी को लेकर काफी बज बन रहा था. इसी फिल्म के गाने 'बिजुरिया' ने भी पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा कर रखी है. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार ये गाना टॉप 5 की लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर बना है. सोनू निगम के हिट सॉन्ग का ये रीमेक भी दर्शकों ने पूरे दिल से अपनाया. इसके बिट्स और हुक स्पेस में ऑडियंस खूब थिरक रही है.

4. तुम मेरे ना हुए

'थामा' का गाना 'तुम मेरे ना हुए' काफी ट्रेंड कर रहा है जिसे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया. मधुबंती बागची ने इस गाने में अपनी आवाज देकर गाने का लेवल अपग्रेड कर दिया है. तो वहीं सचिन–जिगर की जोड़ी लगातार बैक टू बैक हिट्स दे रही है जिसने फैंस को बहुत इंप्रेस किया है. रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की सिजलिंग केमिस्ट्री ने इस गाने के जरिए फैंस के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है. इस सॉन्ग के म्यूजिक, कोरस, कोरियोग्राफी सभी बिल्कुल टॉप नॉच है.

5. परदेसिया

'परम सुंदरी' का गाना 'परदेसिया' ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट की मुताबिक इस हफ्ते सबसे ज्यादा सुना गया है. कृष्णकली और सोनू निगम ने इस रोमांटिक गाने में अपनी आवाज देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है. गाने की शुरुआत से ही इसके कोरस और लिरिक्स आपको अंत तक बांधे रखेंगे. 2 महीने पहले यूट्यूब पर ये गाना रिलीज हुआ और अब तक इसे 89 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

हर्षवर्धन राणे की फिल्म के गाने का क्या है हाल?

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की सिजलिंग केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. 'एक दीवाने की दीवानीयत' का नया गाना 'मेरा हुआ' 12 दिन पहले रिलीज हुआ. लेकिन टॉप 5 तो छोड़िए टॉप 10 की लिस्ट में भी इसका कहीं जिक्र नहीं है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार इस गाने ने 14वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है. वहीं फिल्म की बात करें तो 'एक दीवाने की दीवानीयत' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.