अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में नजर आने वाली कुब्रा सैत ने दुनिया के सामने वन नाइट स्टैंड के बारे में खुलकर बात की थी. कुब्रा एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ लेखिक और मॉडल भी हैं. एक्ट्रेस ने 2022 में अपनी एक किताब लॉन्च की थी, जिसका नाम था ओपन बुक:नॉट क्वाइट मेमोइर.

इस बुक में कुब्रा ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले थे.कुब्रा सैत ने अपनी बुक में वन नाइट स्टैंड का भी जिक्र किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि 2013 में उन्होंने वन नाइट स्टैंड किया था और प्रेग्नेंट हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें जाकर अबॉर्शन करवाना पड़ा था.

फ्रेंड संग किया वन नाइट स्टैंड

एक्ट्रेस ने बताया कि 30 साल की उम्र में वो अंडमान ट्रिप पर गई थीं, वहां उन्होंने स्कूबा डाइविंग की.वहीं, कुब्रा ने कुछ ड्रिंक्स लिए और अपने एक फ्रेंड के साथ वन नाइट स्टैंड किया.कुछ दिनों बाद उन्हें फील हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं औऱ जब टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया.

उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अबॉर्शन करवा लेंगी. इतना ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा,'मैंने जब अबॉर्शन करवाया तब मुझे नहीं लगता मैं बिल्कुल भी मजबूत थी.मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत कमजोर थी'.

अबॉर्शन करवाने में लग रहा था डर

कुब्रा ने बताया कि उनके अंदर ये कहने की हिम्मत और ताकत नहीं थी कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो इसके साथ मुझे रहना पड़ेगा.कुब्रा ने बताया कि अबॉर्शन करवाने से पहले उन्हें डर लग रहा था.क्योंकि इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बता रही थीं.

एक्ट्रेस को लग रहा था कि क्या होगा अगर मर गईं? आप ये फैसला अकेले ले रहे हैं. कोई नहीं जानता इस बारे में और ना किसी को परवाह है. आपकी जिंदगी का ये छोटा फैसला नहीं है. आप जानते भी नहीं कि ये आपकी जिंदगी पर क्या असर डालेगा.

